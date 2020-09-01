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Лукашенко: Что бы ни случилось, Беларусь будет проводить многовекторную политику

01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как бы ни складывалась ситуация, Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения профессионально-технического колледжа в городе Барановичи, передает «МИР 24».

В День знаний глава государства выступил на торжественной линейке и пообщался с преподавателями и учащимися. Президент Беларуси также обсудил с журналистами обстановку в стране после выборов.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну. За мной тысячи, миллионы людей, и я знаю, когда эти придут к власти, они порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей. Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: «Лукашенко посиневшими пальцами держится». Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, окровавленный этот кусок, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», – указал белорусский лидер.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество. Между двумя странами установлены прочные производственные связи.



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Об этом президент заявил во время посещения профессионально-технического колледжа в городе Барановичи.
 
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