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Лукашенко: Что бы ни случилось, Беларусь будет проводить многовекторную политику
01.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как бы ни складывалась ситуация, Беларусь вынуждена проводить
В День знаний глава государства выступил на торжественной линейке и пообщался с преподавателями и учащимися. Президент Беларуси также обсудил с журналистами обстановку в стране после выборов.
Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь и Россия продолжат тесное сотрудничество. Между двумя странами установлены прочные производственные связи.
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Об этом президент заявил во время посещения профессионально-технического колледжа в городе Барановичи.
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