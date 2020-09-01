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Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

01.09.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский профессиональный колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Скажите, а что надо айтишникам? Мы еще разберемся. Скажите: им-то что надо? Я же уже для них создал рай. Нет, оказывается, им чего-то не хватает. Говорят, хотят во власть. Ну, я так думаю: Президент – одно кресло, депутатов – 110 у нас депутатов. В правительстве у нас 23 министерства. Всё! Что, будут тысячи, сотни тысяч, полмиллиона будут драться за эти кресла? Так никогда не победим. Для этого есть выборы.   

Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

Скажи мне, пожалуйста, вот из тех – 1,5-2 тысячи, что по Бресту ходят – это кто? «Так мы же их уже всех сфотографировали, мы же идентифицировали, мы же уже посмотрели, где». Это те, которые дизельное топливо, бензин возили за границу и обратно. Плюс дети, плюс еще есть такие идейные – мы их тоже знаем пофамильно. То есть те, которые ипэшники и прочие были зарегистрированы – демократию дали полную, они сегодня без работы, потому что Польша закрыла границы, и они не имеют возможности эти тысячу, две или три даже тысячи ездить туда-сюда. Кто-то в Россию ездил, продавал, работал. Сегодня они здесь остались.  

Мы им предлагаем: идите на работу, идите поработайте это время. «Да нет, мы работать не хотим». То есть в основном это эти люди. Вот они и вывалили на улицы. Ну и добавьте пандемию и наши косяки.  

Александр Лукашенко: а что надо айтишникам? Я уже для них создал рай!

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Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Уделить особое внимание правовому воспитанию молодежи. Особый акцент на этом сделал Александр Лукашенко, посещая 1 сентября Барановичский...
 
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