Католическая церковь заявила о преследовании белорусскими властями

В Беларуси сложилась ненормальная ситуация с католическим костелом, заявил генеральный викарий Минско-Могилевской архидиоцезии епископ Юрий Кособуцкий в интервью порталу Римско-католического костела в Беларуси.

По его словам, сейчас «очевидно, что на костел пытаются оказывать давление, а значит, происходит преследование костела, хотя об этом никто открыто не говорит». Он обратил внимание на то, что «и в советские времена борьбы с верой и костелом никто открыто не говорил о преследовании, хотя оно было очень жестоким».

«О том, что ситуация сейчас похожая, говорят факты. Во-первых, наш архиепископ (митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич. — ред.) не может въехать в страну, хотя это незаконно и нарушает его права как гражданина Республики Беларусь», — отметил епископ Кособуцкий.

«Во-вторых, 31 августа в аппарате уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко состоялось заседание консультационного межконфессионального совета, в состав которого входят руководители республиканских религиозных объединений православной, римско-католической, иудейской, мусульманской, старообрядческой и протестантской конфессий и религиозных направлений, — продолжил католический иерарх. — Несмотря на то что католический костел в Беларуси является второй по численности верующих традиционной конфессией, его представитель не был приглашен на заседание консультационного совета, о котором мы даже не знали».

«После заседания с нами связались представители других конфессий и поделились, что на нем нас, белорусских католиков, буквально "поливали грязью". Видимо, представителя костела не пригласили потому, что у нас всегда есть что ответить на необоснованные претензии», — добавил он.

Также, по его словам, как попытку давления на католичество можно расценивать «и непонятные действия со стороны различных государственных структур по отношению к одному из самых больших католических приходов Минска — костелу Святых Симеона и Елены». Епископ прокомментировал ситуацию вокруг упомянутого костела, который официально принадлежит подчиненному городским властям предприятию «Мінская спадчына», из-за чего у прихода возникают различные проблемы.

«Курия Минско-Могилевской архидиоцезии уже более месяца назад выступила с заявлением по делу Красного костела относительно внезапно возникшей задолженности, можно сказать, "из воздуха", — отметил генеральный викарий архидиоцезии. — Были начислены огромные суммы, которые приход должен оплатить, хотя это выглядит довольно несправедливо и некрасиво. В связи с недавним инцидентом в Красном костеле, когда представители силовых структур заблокировали в нем все входы, я заявил решительный протест».

«Понятно, что подобные действия абсолютно недопустимы и мы никогда не согласимся с нарушением права людей на свободу вероисповедания», — подчеркнул католический иерарх.

Поспособствовать решению сегодняшней сложной ситуации, считает епископ Кособуцкий, можно «прежде всего молитвой». Он напомнил, что ранее призывал священников и верующих архидиоцезии «к особой молитве», чтобы эта ситуация «как можно скорее разрешилась».

«Меня порадовало, что мое обращение мгновенно нашло отклик, причем не только среди католиков, — сказал он. — Вот, например, группа православных женщин пришла вчера в наш архикафедральный собор (собор Пресвятой Девы Марии. — ред.), чтобы вместе с нами молиться о мире и согласии, о скорейшем возвращении архиепископа Кондрусевича на родину. Спасибо им за это».

«Я считаю, это важно, что трудности нас не разделяют, а объединяют. Вместе мы их быстрее преодолеем. Поэтому еще раз поощряю всех верующих к стойкой молитве и солидарности в каждой жизненной ситуации», — призвал епископ Кособуцкий.