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Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

01.09.2020 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Безусловная ценность – человеческие отношения. За последние месяцы их на прочность сначала испытала пандемия, а после и общественно-политический кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сместились акценты и приоритеты, некоторые резко изменили свои взгляды и теперь стоят на другом.

1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания.  

Глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ.

Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

Константин Придыбайло, корреспондент RT:    
Как бы вы назвали людей, которые с вами работали десятки лет, а сейчас они по ту сторону?  

Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Это естественно. В любом обществе таких предателей хватает. Они же всегда были такими. Я знаю, о ком ты намекаешь – яркая личность. На коленях стоял, дрожал – пошлите меня в правительство.  

Стал министром. Поработал министром – «Хочу обратно, хочу послом быть». – «Куда?». – «Ну, во Францию». – «Ладно, езжай во Францию».  

Как-то старался по-отечески относиться. Потом показалось, что власть наклонилась, а может и уже где-то рухнула. Это не потому, что он наконец-то проснулся или матуля яму вочы раскрыла – глаза открыла мать ему. Нет, он и был такой. Но он увидел, что, наверное, эта власть все, рухнет – надо бежать в другую. Вот он и побежал. Слушайте, за четверть века у меня такие случаи были, пусть немного, но были. Было немного, потому что власть всегда была твердой. А сейчас им показалось в виртуальном мире, что власть не только дрогнула – она уже чуть ли не лежит. Поэтому можно об Лукашенко ноги вытереть сейчас и пойти туда.  

Он перешел красную линию. Конституционный суд заявление сделал, генеральный прокурор уголовное дело возбудил по фактам захвата власти. Конституционный суд заявил о том, что это неконституционные действия и это квалифицируется как захват власти. Вот он и ответит по закону.  

Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

Вот я вам один пример привел одного человека. Не называю имени – вы его знаете. Есть и другие, которых мы вовремя рассмотрели и отправили кого на покой, кому просто предложили – идите, бизнес любите? Занимайтесь бизнесом. Они тоже – не откровенно, но где-то постятся.  

Как у одного спрашивают (не буду говорить, у кого): «Вы за кого?» Он говорит: «Ну а кто победит». Но это жизнь. Это надо спокойно воспринимать. Не надо особо напрягаться по этому поводу.  

Александр Лукашенко: он перешёл красную линию. Возбудили дело по захвату власти. Вот он и ответит по закону

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