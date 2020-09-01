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Залевский покинул пост генерального директора ФК БАТЭ. Ранее он выкинул свою старую милицейскую форму
Источник материала: Tut.by
Михаил Залевский покинул пост генерального директора БАТЭ. Контракт прекращен по соглашению сторон,
«Михаил Леонидович принял такое решение в связи с желанием уделить максимум времени получению дополнительного образования в сфере футбола.
Благодарим Михаила Залевского за плодотворную работу на благо «желто-синих», придание мощного импульса в развитии клуба – и всегда будем рады новой встрече!» – сообщает пресс-служба БАТЭ.
Отметим, что ранее Залевский жестко высказался о действиях силовиков после выборов. Он
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Залевский покинул пост генерального директора ФК БАТЭ. Ранее он выкинул свою старую милицейскую форму
Контракт прекращен по соглашению сторон.
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