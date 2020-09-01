Белорусы «налегали» на криптовалюты в предвыборный период

dev.by На этом фоне многие криптобиржи зафиксировали резкий всплеск спроса на цифровые валюты со стороны пользователей из Беларуси. По словам Сергея Жданова, СЕО криптовалютной биржи EXMO — одной из крупнейших в СНГ, — число вновь зарегистрированных пользователей продолжило увеличиваться довольно спокойными темпами, однако среднее число депозитов за период с 1 августа почти удвоилось. Популярные Telegram-каналы на фоне слухов о блокировке депозитов в банках стали призывать белорусов срочно искать альтернативы местным банкам и переходить на наличные и крипто валюты , пишетНа этом фоне многие криптобиржи зафиксировали резкий всплеск спроса на цифровые валюты со стороны пользователей из Беларуси. По словам Сергея Жданова, СЕО криптовалютной биржи EXMO — одной из крупнейших в СНГ, — число вновь зарегистрированных пользователей продолжило увеличиваться довольно спокойными темпами, однако среднее число депозитов за период с 1 августа почти удвоилось.









Сергей Жданов, гендиректор EXMO

«Обычно белорусские пользователи размещают средства в российских рублях или долларах. Мы провели среди них опрос о том, нужен ли им в качестве фиатных денег белорусский рубль, и положительный ответ дало лишь 3% пользователей. Они отметили, что не держат сбережения в местной валюте из-за огромной вероятности дефляции», — констатировал Жданов.





Криптобиржа AAX, также пользующаяся спросом у белорусских трейдеров, наблюдает умеренный, но стабильный спрос в течение последних месяцев. Следующие цифры по стране приводит её гендиректор Тор Чан:





Тор Чан, гендиректор AAX

«Мы отметили примерно 300%-ный прирост новых пользователей в день, предшествовавший президентским выборам, по сравнению с показателями неделей ранее. Но непосредственно в день выборов никаких сделок не произошло — это могло быть вызвано отключением интернета в Беларуси 10 августа. К данному моменту трейдерская активность и поток пользователей восстановились».



