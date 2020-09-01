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Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

01.09.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ.  

Тему ограничений продолжили вопросом о Тадеуше Кондрусевиче. Глава белорусской католической церкви не смог въехать на территорию нашей страны из Польши. Теперь вокруг этого события много инсинуаций.  

Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

Алексей Адашкин:  
Ни пограничники, ни другие ведомства пока не комментируют, но, наверное, все понимают, что дело серьезное. У вас наверняка есть полная информация.  

Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я не скажу, что, наверное, у меня полная, потому что она меняется. Этот господин неожиданно выехал, как мы сейчас видим, для консультаций в центр под Варшавой. Получив определенные навыки и задачи, он возвращался сюда. И попал вот под этот список. Там список, там больше миллиона – у нас с россиянами он общий – невъездных. И не только он один. Просто он более известная фигура.  

Мы начали изучать. Почему? Вот, вчерашний вечер. Он попросил у нас гражданство. Президент подписал Указ, и он получил это гражданство, скрыв, что у него было гражданство, может быть даже не одно. Мы это изучаем – я не утверждаю. А коль скрыл – у нас двойное гражданство не предусмотрено законом.  

Поэтому мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, мы поступим по закону. Если там нарушения закона, значит, ответит по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, ну тогда двойная ответственность.   

Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность

И потом, вы же посмотрите: пытаемся поддержать, защитить. Костелы работали и будут работать, потому что молитва верующих, их дорога к храму – это для меня святое.  

Поэтому католики пусть не переживают: никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев – мы никогда этого не допустим, потому что это наша «фишка», это наша гордость – конфессиональный мир, национальный мир и так далее. Мы всегда этим гордились и будем гордиться.  

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Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
 
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