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Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему ограничений продолжили вопросом о Тадеуше Кондрусевиче. Глава белорусской католической церкви не смог въехать на территорию нашей страны из Польши. Теперь вокруг этого события много инсинуаций.
Алексей Адашкин:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы начали изучать. Почему? Вот, вчерашний вечер. Он попросил у нас гражданство. Президент подписал Указ, и он получил это гражданство, скрыв, что у него было гражданство, может быть даже не одно. Мы это изучаем – я не утверждаю. А коль скрыл – у нас двойное гражданство не предусмотрено законом.
Поэтому мы хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, мы поступим по закону. Если там нарушения закона, значит, ответит по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, ну тогда двойная ответственность.
И потом, вы же посмотрите: пытаемся поддержать, защитить. Костелы работали и будут работать, потому что молитва верующих, их дорога к храму – это для меня святое.
Поэтому католики пусть не переживают: никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев – мы никогда этого не допустим, потому что это наша «фишка», это наша гордость – конфессиональный мир, национальный мир и так далее. Мы всегда этим гордились и будем гордиться.
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Александр Лукашенко: если ты ещё и в политику влез и потащил за собой католиков, тогда двойная ответственность
Новости Беларуси. 1 сентября Александр Лукашенко посетил Барановичский государственный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, сообщили в...
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