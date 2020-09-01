С похмелья или от страха? В Гомеле коммунальники закрасили красную полосу на белом фасаде дома









Цветовая гамма здания выполнена в бело-бордовом цвете, а бордовая полоса проходила по периметру всего дома, пишет «ЧП Гомель». В течение нескольких дней рабочие усердно работали, чтобы... закрасить эту полосу.





По словам жильцов, в доме хватает реальных проблем. «Сам дом с потёками, облупившейся краской, в нём нет пандуса для людей с ограниченными возможностями», — перечисляет девушка.





Поговаривают, что в школу напротив должны приехать высокопоставленные чиновники. «Вдруг, кому-то не понравится», — предполагает гомельчанка.





«Осталось решить проблему с красной полосой на машинах 103, и страна может спать спокойно», — шутят горожане



