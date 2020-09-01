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С похмелья или от страха? В Гомеле коммунальники закрасили красную полосу на белом фасаде дома

01.09.2020 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле по улице Чечерской коммунальники перекрасили фасад дома. Как предполагают жильцы, чтобы ни у кого не возникало аналогий с БЧБ-флагом.



Цветовая гамма здания выполнена в бело-бордовом цвете, а бордовая полоса проходила по периметру всего дома, пишет «ЧП Гомель». В течение нескольких дней рабочие усердно работали, чтобы... закрасить эту полосу.

По словам жильцов, в доме хватает реальных проблем. «Сам дом с потёками, облупившейся краской, в нём нет пандуса для людей с ограниченными возможностями», — перечисляет девушка.

Поговаривают, что в школу напротив должны приехать высокопоставленные чиновники. «Вдруг, кому-то не понравится», — предполагает гомельчанка.

«Осталось решить проблему с красной полосой на машинах 103, и страна может спать спокойно», — шутят горожане
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле по улице Чечерской коммунальники перекрасили фасад дома. Как предполагают жильцы, чтобы ни у кого не возникало аналогий с БЧБ-флагом.
 
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