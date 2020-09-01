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Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 1 сентября в Барановичах глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, журналисты интересовались мнением Президента о последних событиях в стране.
Завидев в толпе репортеров представителей российских СМИ, Александр Лукашенко поспешил поблагодарить наших коллег, которые в непростые времена приехали поддержать технически и подстраховать белорусов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Екатерина Круталевич, ОНТ:
Александр Лукашенко:
Екатерина Круталевич:
Александр Лукашенко:
Особенность того, что у нас некоторые хайпанули на этой теме (наши журналисты!), заключается в том, что они уже заранее сформировали один канал, второй, третий коллектив, и ждали, когда революция свершится, все эти государственные деятели будут сметены, и они быстренько вместо Игоря, Алены, Илоны – они уже сядут в эти кресла и будут вещать. Вот в чем эта особенность, мы это прекрасно видели.
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Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»
Новости Беларуси. 1 сентября в Барановичах глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ,...
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