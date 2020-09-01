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Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

01.09.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 1 сентября в Барановичах глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В частности, журналисты интересовались мнением Президента о последних событиях в стране.  

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Общение журналистов с Президентом Беларуси очень часто переходит рамки «вопрос-ответ» и перетекает в дискуссию. Так получилось и сегодня, 1 сентября.  

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

Завидев в толпе репортеров представителей российских СМИ, Александр Лукашенко поспешил поблагодарить наших коллег, которые в непростые времена приехали поддержать технически и подстраховать белорусов.  

Александр Лукашенко о специалистах российских СМИ: «Я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
То, что у нас получилось, на будущее это пригодится любому Президенту – не только Президенту Лукашенко. Поэтому я вас очень благодарю за то, что вы приехали и помогаете нам.  

Поддержать, но не заменить – вопреки информации, которую распространяют в сети, журналисты белорусских каналов на своих местах.  

Екатерина Круталевич, ОНТ:  
Мы немножко ревнуем.  

Александр Лукашенко:
Почему?  

Екатерина Круталевич:
Вашего внимания нам бы хотелось.  

Александр Лукашенко:
Но они же гости у нас. А как же гостей? Конечно, я им уделяю внимание.  

Особенность того, что у нас некоторые хайпанули на этой теме (наши журналисты!), заключается в том, что они уже заранее сформировали один канал, второй, третий коллектив, и ждали, когда революция свершится, все эти государственные деятели будут сметены, и они быстренько вместо Игоря, Алены, Илоны – они уже сядут в эти кресла и будут вещать. Вот в чем эта особенность, мы это прекрасно видели.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Екатерина Круталевич

 
 
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Новости Беларуси. 1 сентября в Барановичах глава государства пообщался с журналистами. Александр Лукашенко ответил на вопросы белорусских и зарубежных СМИ,...
 
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