Корреспондента «Могилевского региона» Алеся Соболевского осудили на 8 суток ареста, в знак протеста он объявил голодовку

Корреспондент сайта «Могилевский регион» Алесь Соболевский осужден на 8 суток ареста по обвинению в участии в несанкционированной акции. Такое решение на заседании суда Ленинского района Могилева приняла судья Виктория Полякова, сообщает Белорусская ассоциации журналистов.

Сотрудники милиции задержали Соболевского 30 августа, когда он вел онлайн-репортаж с протестного шествия в Могилеве. О том, где он находится, не было известно почти сутки. Только вечером 31 августа коллеги узнали, что он был задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Судебный процесс начался в 16:15, однако судья практически сразу объявила пятнадцатиминутный перерыв, чтобы дать журналисту ознакомиться с материалами дела. Соболевскому, по его словам, до суда не показывали никаких документов.

На процессе корреспондент «Могилевского региона» пояснил, что не принимал участия в уличной акции, а освещал ее по заданию редакции. Судья же, ознакомившись с протоколом об административном правонарушении, пришла к выводу, что Соболевский «вел онлайн и таким образом принял участие в несанкционированной акции». Полякова признала его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Журналист счел решение суда не основанным на нормах права, расценил его как преследование за профессиональную деятельность и в знак протеста объявил голодовку.