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Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

01.09.2020 21:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом стало известно по итогам переговоров в Москве. В них приняли участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

В частности, была достигнута договоренность о разработке пошагового плана по восстановлению транспортного сообщения, а также согласованию подходов между Роспотребнадзором и санэпидемслужбой белорусского Минздрава.  

Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения

Кроме того, российская сторона признала эффективность и соответствие международным стандартам тех мер, которые принимаются гражданской авиацией нашей страны в целях защиты общественного здоровья. Стороны также договорились дополнительно обсудить вопросы, связанные с эпидемиологической ситуацией и дальнейшим развитием сотрудничества Минска и Москвы.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом стало известно по итогам переговоров в Москве. В них...
 
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