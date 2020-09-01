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Акция на площади Независимости в Минске завершилась без задержаний

01.09.2020 21:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Акция на площади Независимости в Минске вечером 1 сентября завершилась без задержаний. 

Акция на площади Независимости в Минске завершилась без задержаний

На площади в итоге собралось несколько сотен человек. В 19:50 появились сотрудники ОМОН, после чего люди сбились в плотный круг. Мужчин женщины поставили внутрь круга, а сами стали вокруг них в сцепке и исполняли различные песни, в том числе «Купалинку». Перед ними стояли около десятка сотрудников ОМОН. Часть участниц начала водить вокруг них хоровод. Неподалеку стоял автозак.

Стоящие у костела несколько десятков человек скандировали «Жыве Беларусь». В какой-то момент на площади появилась активистка Нина Багинская с бело-красно-белым флагом. Ее встречали скандированием «Нина» и «Спасибо».

Так люди простояли на площади около получаса. Сотрудники ОМОН никаких силовых действий не предпринимали. В 20:10 собравшиеся объявили, что расходятся. Они проскандировали «Каждый день» и «Молодцы!», а мужчины кричали «Девушки, спасибо!»

В связи с тем что на прилегающих к площади улицах были замечены автозаки, участницы акции покидают площадь совместно. Женщины по-прежнему окружают мужчин и так они двигаются в сторону ГУМа. Женщины поют песню «Облака — белогривые лошадки».

Возле гостиницы «Минск» находились около десятка омоновцев в полной амуниции. Проходя мимо них, несколько женщин вступили с ними в разговор, подчеркивая, что люди просто гуляют и не надо их задерживать. На что командир силовиков ответил: «Так гуляйте, вас же никто не трогает».

 
Теги: Минск
 
 
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Акция на площади Независимости в Минске вечером 1 сентября завершилась без задержаний. 
 
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