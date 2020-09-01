Reuters: США планируют санкции против 7 белорусов, причастных к фальсификациям на выборах

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Акции протеста в Минске после выборов продолжаются уже четвёртую неделю





"Когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, которые реализуют фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", — добавил представитель администрации президента США.





Кроме того, американские власти не исключают возможность санкций против России, если та открыто вмешается в белорусскую ситуацию.



