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Reuters: США планируют санкции против 7 белорусов, причастных к фальсификациям на выборах

01.09.2020 21:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Администрация президента США Дональда Трампа планирует санкции против семи граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на президентских выборах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. Соответствующая работа ведётся с Минфином США для подготовки доказательной базы.


Фото: Еврорадио
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"Когда подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, которые реализуют фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности", — добавил представитель администрации президента США.

Кроме того, американские власти не исключают возможность санкций против России, если та открыто вмешается в белорусскую ситуацию.
 
Теги: Минск
 
 
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Администрация президента США Дональда Трампа планирует санкции против семи граждан Беларуси, причастных к фальсификациям на президентских выборах. Об...
 
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