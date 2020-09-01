Четыре новые школы открылись в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ко Дню знаний открылись четыре новые школы. Все – долгожданные и современные. Так, в одном из учреждений будет свой витаминный бар и даже кинотеатр. В каких условиях будут учиться школьники, увидела корреспондент телеканала «МИР24» Александра Кулакова.

В агрогородке новоселье. Школьникам больше не нужно ездить за 14 километров на учебу. Новое здание школы в Литвиновичах открылось после четырех лет ожидания. Планировали сдать его в ноябре, но строители работали днем и ночью.

«Докупим нужное оборудование спортивное, лингафонное оборудование. Сформируем лингафонный кабинет, библиотеку, частично докупим мебель. Нужно разнообразить информационное пространство: какие-то стенды, классные уголки», – рассказывает директор Литвиновичской средней школы Иван Игнатенко.

Первый урок в Беларуси всегда необычный. В этом году он прошел на тему «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Дети готовили выступления о самых необычных местах страны или знаменитых земляках. Кто-то рассказывал стихотворения, а кто-то представил собственные рисунки.

Это не школа, а целый комплекс. Бассейн, несколько тренажерных залов, лаунж-зона, витаминный бар и даже свой кинотеатр. Каменная горка – самый густонаселенный микрорайон столицы. Здесь за парты сели почти две тысячи детей. Вдвое больше, чем планировали. Только первых классов в новой школе десять.

«Сегодня открывается четыре школы в Республике Беларусь. В Минске, Витебске, Гомеле. Капитально отремонтированы 83 школы. Практически прошли текущие ремонты во всех школах, это совершенствование материально-технической базы», – сообщил глава администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

А в Витебске на линейку приехал премьер-министр Беларуси. Для новых школ это уже норма – мультимедийные технологии в классах, многочисленные спортивные площадки и бассейны. Роман Головченко заявил: «Важно создать для учеников комфортные и безопасные условия».

«Школа, я уверен, станет не только центром обучения, но и центром культуры и досуга. За десятилетие это первая школа такого уровня в Витебске. И, конечно, с учетом того, что там новый микрорайон, и настолько насыщена школа спортивными площадками и другими возможностями, я уверен, что это отличный подарок для всех к этому дню», – добавил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Впервые школьный звонок прозвенел для 114 тысяч белорусских первоклассников. Из-за пандемии торжественные линейки организовали только для первых и выпускных классов. Уже завтра все белорусские школы будут работать в обычном режиме.

С начала года в Беларуси открыли 12 детских садов на две тысячи мест. Более двух тысяч школ – отремонтировали.