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Креатив от Анны Бонд: «Я так понимаю, что из всех футбольных клубов, яйца и характер только у «Крумкачоў». Дзякуй!»
Источник материала: Партизан
Блогер и телеведущая Анна Бонд прокомментировала протесты студентов в Беларуси и оценила отечественных футболистов.
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Креатив от Анны Бонд: «Я так понимаю, что из всех футбольных клубов, яйца и характер только у «Крумкачоў». Дзякуй!»
Блогер и телеведущая Анна Бонд прокомментировала протесты студентов в Беларуси и оценила отечественных футболистов.
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