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Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

01.09.2020 22:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Если россияне в кризисное для Беларуси время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству страны и санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В списке невъездных в страны Балтии, помимо Александра Лукашенко, оказались около 30 фамилий. Есть даже полный тезка журналиста Белтелерадиокомпании.  

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

Алексей Волков:  
Хотелось бы услышать ваше мнение и, конечно, отношение к тому, что соседние государства там поступают с нами.  

Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, вот, это дороже будет для Беларуси. Если как сейчас тарифы по железной дороге, в порту… Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших миллионов тонн грузов получат все равно выгоду, потому что порты Балтики не загружены, мы можем и в Новороссийске загрузиться, как бы там не было, и через Украину можем работать. А они пускай… И еще полмиллиона человек уедет из этой Литвы.  

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Волков

 
 
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Новости Беларуси. Если россияне в кризисное для Беларуси время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству...
 
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