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Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Если россияне в кризисное для Беларуси время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству страны и санкциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Волков:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о санкциях со стороны стран Балтии: «Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили»
Новости Беларуси. Если россияне в кризисное для Беларуси время поспешили помочь, то другие наши соседи поддержку выражают многочисленными советами руководству...
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