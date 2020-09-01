Задержанных днем журналистов будут судить за участие в несанкционированной акции

Задержанных днем 1 сентября журналистов оставляют в РУВД. Завтра их будут судить за участие в несанкционированной акции. Об этом заявил начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Александр Мартинович.

По словам Мартиновича, журналистов будут судить по ст. 23.34 «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста. Суд состоится завтра с утра по видеосвязи. Ночь наши коллеги проведут в РУВД, передает TUT.by .

Напомним, репортеров задержали около 17:00 в районе стадиона «Динамо» и доставили в РУВД Октябрьского района, как им было заявлено «для проверки документов». Репортеры, напомним, обозначены синими жилетами с надписью ПРЭСА (именно так, заглавными буквами) на спине. Кроме того, у них имеются бейджы с фото и названием издания, которое они представляют. Журналисты выполняли профессиональные обязанности и освещали проходившую в Минске студенческую акцию протеста.

Стоит отметить, что проверка документов у задержанного и доставленного в РУВД также сегодня коллеги из РИА «Новости» заняла у правоохранителей не больше часа.