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Одежда со столетней историей. Музеи Узденского района пополняются новыми экспонатами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одежда со столетней историей. Новые экспонаты появились в Музее этнографии и фольклора санаторной школы-интерната Узденского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вышиванки, одежда и платки – теперь гости могут познакомиться с сельской модой начала XX века. Кстати, музей был основан 30 лет назад. Красный угол с иконой, русская печь и веретено – помещение напоминает деревенский дом.
Здесь проводят уроки литературы и истории, тематические занятия и народные праздники.
Не обходится и без экскурсий, на которых дети знакомятся с деревенской жизнью и угощаются лакомствами из печи.
Людмила Захаревич, заведующая Музеем этнографии и фольклора:
Есть в школе-интернате и исторический музей. Награды, фотографии и документы – различные экспонаты рассказывают о 76-летии учреждения.
Инна Захарова, заведующая музеем истории становления школы-интерната:
В 2020 году в учреждении появилась аллея памяти в честь учителей, которые здесь работали.
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Новости Беларуси. Одежда со столетней историей. Новые экспонаты появились в Музее этнографии и фольклора санаторной школы-интерната Узденского района, сообщили в...
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