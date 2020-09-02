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США заступились за митрополита Кондрусевича

02.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В поддержку находящегося в совместном списке невъездных в Беларусь и Россию главы Римско-католической церкви в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича прозвучала тяжелая артиллерия.

США заступились за митрополита Кондрусевича

По поводу запрета на въезд в страну белорусского гражданина выступил госсекретарь США Майк Помпео.

В его микроблоге появилась запись о том, что официальный Минск «должен разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов».

По словам главы американской дипломатии, митрополит, как и весь белорусский народ, «должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания».

Кондрусевичу 31 августа отказали во въезде в республику без объяснения причин. 1 сентября скандал прокомментировал Александр Лукашенко. 

По его словам, митрополит неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он — более известная фигура», — заявил Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича не одного гражданства.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос, — сказал Лукашенко. — Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

 
Теги: Минск
 
 
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В поддержку находящегося в совместном списке невъездных в Беларусь и Россию главы Римско-католической церкви в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича...
 
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