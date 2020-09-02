США заступились за митрополита Кондрусевича

В поддержку находящегося в совместном списке невъездных в Беларусь и Россию главы Римско-католической церкви в Беларуси митрополита Тадеуша Кондрусевича прозвучала тяжелая артиллерия.





По поводу запрета на въезд в страну белорусского гражданина выступил госсекретарь США Майк Помпео.

В его микроблоге появилась запись о том, что официальный Минск «должен разрешить возвращение архиепископа Кондрусевича, чтобы он мог присматривать за своей паствой во время продолжающихся протестов».

По словам главы американской дипломатии, митрополит, как и весь белорусский народ, «должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания».

Belarusian authorities should allow the re-entry of Archbishop Kondrusiewicz, so he can tend to his flock during the ongoing protests. He and all Belarusian people must be allowed to exercise their fundamental freedoms, including freedom to worship. https://t.co/S5Gyiq7SdB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 1, 2020

Кондрусевичу 31 августа отказали во въезде в республику без объяснения причин. 1 сентября скандал прокомментировал Александр Лукашенко.

По его словам, митрополит неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России. «Не только он один, просто он — более известная фигура», — заявил Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможном наличии у Кондрусевича не одного гражданства.

«Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос, — сказал Лукашенко. — Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».