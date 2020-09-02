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Атмосферные фронты будут хозяйничать в Беларуси
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На западе страны пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер восточный, юго-восточный умеренный (при грозах порывистый).
Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На западе страны пройдут...
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