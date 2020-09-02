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Атмосферные фронты будут хозяйничать в Беларуси

02.09.2020 07:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты.

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На западе страны пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный (при грозах порывистый).

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21° (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
  • Витебск +22..+24°C (без осадков);
  • Гомель +30..+31°C (без осадков);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Могилев +25..+27°C (без осадков);
  • Минск +23..+25°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. На западе страны пройдут...
 
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