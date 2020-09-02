Белорусский Бемби: волонтеры под Гродно спасли детеныша косули

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выхаживают детеныша косули . Он попал под косилку. Сейчас маленький Бемби уже идет на поправку после сложной операции. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, как у него дела.

Бемби любопытный, гиперактивный и очень избалованный ребенок. Еще бы. Ее здесь в буквальном смысле носят на руках. О чудом спасенной косуле уже знает весь Новогрудок.

«Местная знаменитость. Ходим на пробежки на стадион по вечерам, гуляем, кушаем травку. Потому что дома скучно. Начинаем прыгать через заборы. Кушать – она у бабушки весь огород съела. Так что мы без урожая. Но ей это тоже сходит с рук», – рассказала волонтер Ольга Шот.

Ольге, хозяйке питомника для бездомных животных, детеныша косули привезли в начале июля. Малышка попала под газонокосилку. Волонтер отвезла Бемби в ветеринарную клинику, где взялись за сложную операцию.

«Мало мягких тканей. Сложно что-то делать. И достаточно длинная кость», – отметил врач.

Ампутировать ногу не стали. Открытый перелом зафиксировали пластиной. Но вскоре понадобилась еще одна операция: слишком подвижным оказался пациент. Пришлось укрепить конструкцию. Теперь врачи уверены: Бемби поправится.

«Данная пластина не затрагивает зоны роста кости. Поэтому с учетом роста анатомического и физиологического она не будет никак на это влиять. Со временем, когда кость полностью срастется, эта пластина будет извлечена, и функция конечности не будет нарушена», – отметил ветеринар Павел Жульпа.

Случай с косулей не единственный. В эту клинику все чаще несут не только домашних питомцев. Пациентами часто становятся ежи или аисты.

«Люди стали добрее. Они готовы помогать. Они хотят это делать. И они активно в этом участвуют», – указал Павел Жульпа.

Благодаря помощи людей Бемби уверенно стоит на ногах и знакомится с окружающим миром. А Ольга решает, где косуля будет жить, когда поправится. Обратно в дикую природу нельзя: слишком ручная. Самым подходящим вариантом была бы усадьба с большим парком.