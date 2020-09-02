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Белорусский Бемби: волонтеры под Гродно спасли детеныша косули
02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выхаживают
Бемби любопытный, гиперактивный и очень избалованный ребенок. Еще бы. Ее здесь в буквальном смысле носят на руках. О чудом спасенной косуле уже знает весь Новогрудок.
Ольге, хозяйке питомника для бездомных животных, детеныша косули привезли в начале июля. Малышка попала под газонокосилку. Волонтер отвезла Бемби в ветеринарную клинику, где взялись за сложную операцию.
«Мало мягких тканей. Сложно что-то делать. И достаточно длинная кость», – отметил врач.
Ампутировать ногу не стали. Открытый перелом зафиксировали пластиной. Но вскоре понадобилась еще одна операция: слишком подвижным оказался пациент. Пришлось укрепить конструкцию. Теперь врачи уверены: Бемби поправится.
Случай с косулей не единственный. В эту клинику все чаще несут не только домашних питомцев. Пациентами часто становятся ежи или аисты.
«Люди стали добрее. Они готовы помогать. Они хотят это делать. И они активно в этом участвуют», – указал Павел Жульпа.
Благодаря помощи людей Бемби уверенно стоит на ногах и знакомится с окружающим миром. А Ольга решает, где косуля будет жить, когда поправится. Обратно в дикую природу нельзя: слишком ручная. Самым подходящим вариантом была бы усадьба с большим парком.
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Животное попало под косилку. Сейчас маленький Бемби уже идет на поправку после сложной операции.
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