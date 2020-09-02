﻿ Белорусский Бемби: волонтеры под Гродно спасли детеныша косули. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусский Бемби: волонтеры под Гродно спасли детеныша косули

02.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выхаживают детеныша косули. Он попал под косилку. Сейчас маленький Бемби уже идет на поправку после сложной операции. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко узнала, как у него дела.

Бемби любопытный, гиперактивный и очень избалованный ребенок. Еще бы. Ее здесь в буквальном смысле носят на руках. О чудом спасенной косуле уже знает весь Новогрудок.

«Местная знаменитость. Ходим на пробежки на стадион по вечерам, гуляем, кушаем травку. Потому что дома скучно. Начинаем прыгать через заборы. Кушать – она у бабушки весь огород съела. Так что мы без урожая. Но ей это тоже сходит с рук», – рассказала волонтер Ольга Шот.

Ольге, хозяйке питомника для бездомных животных, детеныша косули привезли в начале июля. Малышка попала под газонокосилку. Волонтер отвезла Бемби в ветеринарную клинику, где взялись за сложную операцию.

«Мало мягких тканей. Сложно что-то делать. И достаточно длинная кость», – отметил врач.

Ампутировать ногу не стали. Открытый перелом зафиксировали пластиной. Но вскоре понадобилась еще одна операция: слишком подвижным оказался пациент. Пришлось укрепить конструкцию. Теперь врачи уверены: Бемби поправится.

«Данная пластина не затрагивает зоны роста кости. Поэтому с учетом роста анатомического и физиологического она не будет никак на это влиять. Со временем, когда кость полностью срастется, эта пластина будет извлечена, и функция конечности не будет нарушена», – отметил ветеринар Павел Жульпа.

Случай с косулей не единственный. В эту клинику все чаще несут не только домашних питомцев. Пациентами часто становятся ежи или аисты.

«Люди стали добрее. Они готовы помогать. Они хотят это делать. И они активно в этом участвуют», – указал Павел Жульпа.

Благодаря помощи людей Бемби уверенно стоит на ногах и знакомится с окружающим миром. А Ольга решает, где косуля будет жить, когда поправится. Обратно в дикую природу нельзя: слишком ручная. Самым подходящим вариантом была бы усадьба с большим парком.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное попало под косилку. Сейчас маленький Бемби уже идет на поправку после сложной операции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко сыграет против Азаренко во втором раунде US Open
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.09.2020
Mir24.TV Belarus
02.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика