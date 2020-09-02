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Меркель высказалась о будущем "Северного потока-2" на фоне возможных санкций США
Источник материала: Партизан
Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
Ангела Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить / REUTERS
Немецкое правительство убеждено, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо достраивать, даже на фоне попыток США помешать завершению проекта.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает
"Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые распространяются за пределы Соединенных Штатов, правомочными", - отметила Меркель.
Северный поток-2: история санкций США
6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2".
21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".
В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2".
Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.
В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.
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Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
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