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Меркель высказалась о будущем "Северного потока-2" на фоне возможных санкций США

02.09.2020 08:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".


Ангела Меркель убеждена, что "Северный поток-2" надо достроить / REUTERS

Немецкое правительство убеждено, что российский газопровод "Северный поток-2" необходимо достраивать, даже на фоне попыток США помешать завершению проекта.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает DW. В частности, она упомянула американские санкции, которые США планируют ввести против компаний, которые будут участвовать в завершении строительства газопровода.

"Мы не считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые распространяются за пределы Соединенных Штатов, правомочными", - отметила Меркель.

Северный поток-2: история санкций США


6 августа 2020 года в США пригрозили санкциями немецкому порту из-за "Северного потока-2". 

21 июля 2020 года Палата представителей Конгресса США одобрила изменения в законодательстве, которые предусматривают новые санкции против компаний, причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". 

В мае 2020 года посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток-2". 

Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

В ответ глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.
 
 
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Правительство Германии считает необходимым завершение строительства газопровода "Северный поток-2".
 
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