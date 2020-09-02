Умер популярный актер Борис Клюев

В возрасте 76 лет ушел из жизни популярный советский и российский актер театра и кино, народный артист России Борис Клюев.





Трагическую новость сообщил Государственный академический Малый театр, в котором актер служил с 1969 года.

В апреле 2018 года Клюев сообщил, что у него обнаружили болезнь легких. Актер назвал ситуацию «серьезной», но при этом рассказал, что в больницу не ложился. Директор народного артиста Елена Галанова тогда сообщила РБК , что госпитализация Клюеву не понадобилась.

Борис Клюев родился в Москве 13 июля 1944 года. После окончания школы поступил в Театральное училище им. Щепкина. Учась на четвертом курсе, стал подрабатывать в массовке спектаклей Малого театра и после окончания училища получил приглашение в этот театр.

На сцене он сыграл более семидесяти ролей.

Одной из самых знаменитых ролей Клюева в кино стала роль графа Рошфора в картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Другой его популярной работой стал сериал «ТАСС уполномочен заявить…», где он исполнил роль шпиона Трианона. В начале 1980-х снялся в серии фильмов о Шерлоке Холмсе, сыграв Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика.

С начала 90-х годов активно снимался в телесериалах, среди которых «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Марш Турецкого», «Каменская 2», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Самой известной ролью Клюева в сериалах стала роль Николая Петровича в ситкоме «Воронины».