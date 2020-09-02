У «Динамо» просто нет права на очередной провал в КХЛ. Как команда готова к сезону?

Источник материала: Tut.by

Сегодня начинается 13-й сезон Континентальной хоккейной лиги, а уже завтра свой первый матч в турнире проведет минское «Динамо». SPORT.TUT.BY рассказывает о готовности «зубров» к турниру, в котором клуб больше не имеет права на провал.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Еще в начале лета казалось, что дела «зубров» совсем плохи: у клуба были долги по зарплате, ряд лидеров покинули состав, а вопросы по финансированию на следующий год еще не были решены. Клуб не мог начать полноценную селекционную работу, из-за чего пошли разговоры о возможном пропуске сезона.

Но со временем проблемы были решены. «Беларуськалий» утвердил новую сделку (пусть и на более скромных условиях), а к числу топ-спонсоров добавилась компания «А-100».

Клуб рассчитался по долгам, начал формирование состава и в оптимистичном настроении подходит к началу сезона. Другого настроя быть не может, ведь четвертый подряд пролет мимо плей-офф команде могут и не простить.

Состав «Динамо» позволит бороться за плей-офф?

Можно смело утверждать, что ростер «зубров» достаточно хорош, чтобы таки оказаться в топ-8 среди 11 команд Запада. Да, команда понесла несколько серьезных потерь, к которым, в первую очередь, отнесем Андрея Костицына и Марка-Андре Граньяни, но они были с лихвой компенсированы в следующие месяцы.

Атаку усилили топовые канадцы Роб Клинкхаммер и Брэндон Козун. Это настоящие звезды по меркам КХЛ. Место Граньяни готовы занять сразу два заметных атакующих защитника — звезда АХЛ Брэндон Менелл и интересный швед Адам Альмквист. Наконец, клуб, кажется, решил проблемы с вратарями. В этой линии ставка будет сделана на голкипера сборной Чехии Доминика Фурха. За два матча «Кубка Салея» он не пропустил ни одной шайбы, а до этого здорово выглядел в «Авангарде» и «Северстали».



Фото: hcdinamo.by

Не менее важный фактор — приглашение самых талантливых белорусских игроков. Есть разные мнения, пойдет ли им на пользу возвращение из-за океана, но для «Динамо подписание Протаса, Шаранговича, Сушко, Колячонка, Усова, Алистрова, Соловьева — безусловный плюс.

Помимо этого команде удалось подписать несколько сборников в расцвете сил, сохранить опытных Демкова с Павловичем и уговорить на новый контракт Райана Спунера.

Вопросы вызывает разве что подписание россиян Романа Горбунова и Кирилла Воронина — иностранцев, не сильно превосходящих (и превосходящих ли вообще) белорусов по классу. Смысл этих сделок не совсем ясен даже в преломлении на возможную натурализацию.

Конечно, смущает чрезмерное количество иностранцев (аж 12!), но в целом нынешний состав «Динамо» — один из самых интересных за многие годы: сплав опыта и молодости, глубина в каждой линии и просто высокий класс исполнителей. Все это лишает тренерский штаб любых оправданий возможной неудачи.

Что может помешать минчанам?

Прошлый сезон оставил много вопросов к качеству работы Крэйга Вудкрофта. Эффективность главного тренера столь контрастировала с его результатами в первый сезон, что у многих болельщиков не оставалось сомнений: наставнику будут искать замену. Но Крэйг сохранил свое место, получив возможность готовить команду к новому сезону. Выйдет ли у него в этот раз? Это один из главных вопросов перед стартом чемпионата.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Второй тревожный момент — вероятность потери части игроков по ходу сезона. Со многими молодыми проспектами контракты заключены с условием, что их отпустят в Северную Америку по первому же требованию. Есть высокая вероятность, что к концу осени ряд хоккеистов получат вызовы в свои заокеанские команды. В таком случае есть риск потерять целые пятерки.

Третья опасность — финансовая. У клуба уже были проблемы с деньгами в прошлом сезоне, что привело к серьезным задержкам по зарплате. Особенность бюджета «Динамо» в том, что он составляется не на сезон, а на календарный год. До конца декабря проблем быть не должно, но как оно будет после — непонятно. А ведь январь и февраль — ключевые месяцы борьбы за плей-офф.

На четвертом же риске стоит остановиться подробнее

У клуба конфликт с болельщиками?

С фанатами уж точно. Официальный фан-клуб BYZone объявил о полном бойкоте матчей минского «Динамо». Причина звучит следующим образом: «гендиректор Дмитрий Басков втянул политику в спорт, этого нельзя было делать». Фанаты считают неуместным столь активное выражение Басковым своих симпатий к президенту , его критику оппонентов власти, а также участие в провластных митингах. Таким образом, команда по сути лишается организованной поддержки на домашних матчах, а ведь своими болельщиками клуб славился на всю лигу.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Конечно, совсем без поддержки «Динамо» не останется, но изрядную часть своего саппорта точно потеряет. Это не только частично нивелирует фактор домашней площадки, но и скажется на финансовом благополучии клуба. Потери от недополученной прибыли могут составлять десятки тысяч рублей на каждой игре, а их на «Минск-Арене» запланировано 30.

Пострадает «Динамо» и из-за эпидемиологической ситуации. На ближайшую игру билеты будут продаваться лишь на нижний ярус, да и то в шахматном порядке.

«Безусловно, ограничение вместимости повлияет на нашу выручку с домашних матчей. Но мы не можем игнорировать противоэпидемические рекомендации КХЛ. Кроме того, «Минск-Арена» — закрытая площадка, поэтому мы не можем не заботиться о наших болельщиках. Их здоровье бесценно. Но, конечно, мы надеемся на улучшение эпидемиологической обстановки в мире, снятие противоэпидемических ограничений и возвращение к аншлагам на «Минск-Арене», — отметила пресс-служба клуба.

Кто главные соперники «Динамо»?

В этом году КХЛ облегчила задачу «зубров», переведя на Восток крепкое нижегородское «Торпедо». Таким образом, минчанам достаточно опередить лишь три клуба, чтобы оказаться в заветной восьмерке. СКА и ЦСКА находятся вне зоны досягаемости минского «Динамо». Сложно будет конкурировать с московскими одноклубниками, «Йокеритом», «Локомотивом» и «Спартаком». Скорее всего, именно эти команды займут шесть первых мест.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

А вот остальные соперники минчанам по зубам. «Витязь» и «Сочи» не стали сильнее по сравнению с прошлым годом и не могут похвастаться длинной скамейкой. У них очень крепкие легионеры, сильные тренеры и есть хорошие вторые пятерки, но в целом уровень этих команд уступает первой шестерке.

Рижане должны прибавить после двух провальных сезонов, но их легионеры все же менее имениты, нежели иностранцы минского «Динамо».

«Северсталь» же обладает скромным, но ровным составом. Если череповчане будут играть стабильно и дисциплинированно, то могут вступить в борьбу, но пока они выглядят одним из аутсайдеров Запада.

Как видим, ничего сверхъестественного в попадании в восьмерку нет. Эта задача команде вполне по силам даже при высоком проценте молодых игроков.

Кто в составе команды на новый сезон?

В ростере «Динамо» аж 39 человек, что объяснимо, учитывая возможный отлет молодежи в Северную Америку по ходу сезона.

Вратари: Доминик Фурх (Чехия), Дэнни Тэйлор (Канада), Никита Толопило, Алексей Колосов, Александр Осипков (все — Беларусь).

Защитники: Адам Альмквист (Швеция), Брэндон Менелл (США), Илья Шинкевич, Степан Фальковский, Владислав Еременко, Павел Денисов, Дмитрий Знахаренко, Владислав Колячонок, Илья Соловьев, Дмитрий Дерябин (все — Беларусь).

Нападающие: Райан Спунер, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Франсис Паре (все — Канада), Иван Лодня, Шейн Принс (оба — США), Кирилл Воронин, Роман Горбунов (оба — Россия), Александр Павлович, Александр Когалев, Артем Демков, Алексей Протас, Егор Шарангович, Владимир Алистров, Илья Усов, Иван Дроздов, Игорь Мартынов, Максим Сушко, Артем Аносов, Николай Сытый, Илья Казьянин, Андрей Павленко, Дмитрий Буйницкий, Вячеслав Грецкий (все — Беларусь).

Первый матч команда проведет третьего сентября на «Минск-Арене» против «Йокерита». По просьбе хозяев, которые не будут ночевать в Беларуси ни до, ни после встречи, игра начнется в 18.00.