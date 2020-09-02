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В Беларуси 1 сентября задержали 80 человек

02.09.2020 09:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

1 сентября в Минске и некоторых других городах Беларуси снова прошли акции протеста, есть задержанные.

В Минске в День знаний на улицы вышли студенты. Они требовали отставки действующего президента  и проведения честных выборов.  Силовики задерживали молодых людей.

Правозащитники сообщили о 79 задержанных, среди которых есть и  журналисты.

Известно, что многих задержанных отпустили, других оставили в РУВД на ноь, в том числе и сотрудников СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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1 сентября в Минске и некоторых других городах Беларуси снова прошли акции протеста, есть задержанные.
 
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