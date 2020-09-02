Приведут ли планы белорусской оппозиции к победе над Лукашенко

В то время как белорусское общество уже четвертую неделю выходит на акции протеста, оппозиция страны пытается найти выход из политического кризиса. Последнее время основную роль в этом процессе играл Координационный совет, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской как переговорная площадка для обеспечения передачи власти. Кроме того, совсем недавно штаб бывшего банкира Виктора Бабарико объявил о создании политической партии "Вместе", главная задача которой - конституционная реформа.





DW . Тем временем глава белорусского государства Александр Лукашенко начал прислушиваться к голосу оппонентов, хотя и своеобразно: вспомнил о своих планах конституционной реформы и даже заявил, что готов к диалогу - но только не с советом, против которого уже возбуждено дело о "захвате власти". Смогут ли теперешние шаги оппозиции привести к победе - пишет





Павел Усов: Создание "Вместе" несвоевременно и деструктивно





О создании партии "Вместе" было объявлено вечером в понедельник, 31 августа. В обращении Бабарико, записанном, очевидно, еще до его задержания, тот объясняет цели и задачи партии: провести конституционную реформу и дать людям возможность проявлять их гражданскую позицию. По словам главы его штаба Марии Колесниковой, в ближайшее время будут поданы документы на регистрацию партии. "Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти. Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь", - сказала Колесникова.





В обществе эту идею восприняли неоднозначно, в первую очередь потому, что Мария Колесникова является членом президиума Координационного совета, главная цель которого сейчас - диалог и обеспечение трансфера власти. "Создание партии несвоевременно и деструктивно для общего протестного движения в Беларуси, потому что раскалывает единый фронт. Кроме того, данная инициатива способствует действиям властей по внесению дезориентации, потому что общество ожидало какого-то ясного сигнала от Тихановской и Координационного совета", - пояснил глава варшавского Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов.





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров тоже считает момент для создания партии неудачным: "Мы видим консолидированное общественное движение, основанное на минималистских требованиях: новые выборы, освобождение политзаключенных, изменение в политических институтах. Любая партийная программа и конкретика о том, какие требуются реформы или геополитические ориентации, будут размывать общественный консенсус по поводу сложившихся требований".





Кроме того, эксперты довольно скептически смотрят на шансы "Вместе" получить регистрацию, вспоминая, например, партию Белорусская христианская демократия, которую власти не регистрируют много лет.





Заявления Лукашенко о диалоге - манипуляция





Инициатива штаба Бабарико не нашла поддержки и у Светланы Тихановской. Она опубликовала обращение, в котором заявила, что позитивно смотрит на инициативу Виктора Бабарико создать свою партию, но не согласна с тем, что первоочередная задача сейчас - конституционная реформа. "Не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению конституционной реформы. Призываю услышать то, что говорит народ. Сначала - требования граждан, потом - реформы, которые возможны только после честных выборов", - заявила Тихановская.





Политолог Андрей Егоров согласен с такой позицией: "За долгие годы маргинального существования, когда партии не имели возможности участия в нормальном политическом процессе, они просто утратили политическое влияние. Без изменения политической системы в целом, без победы демократической революции, любая партийная деятельность обречена на провал".





Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко с автоматом в руках

Готов ли Лукашенко к диалогу?









Заявления Лукашенко о готовности к диалогу и возобновлении работы над конституционной реформой Павел Усов называет не иначе как манипуляцией. "Учитывая то, что произошло в последнее время в стране, любые заявления властей в этом направлении - это манипуляция. Данная авторитарная система не может реализовать никаких конституционных реформ, которые способствовали бы ослаблению действующего руководства и человека, который стоит у власти, в противном случае диалог бы уже давно начался. Эта власть ни на какие реформы не способна".





У белорусской оппозиции есть шанс победить





Эксперты сходятся во мнении, что шанс на победу над Лукашенко имеется, но в первую очередь из-за активности, самоорганизации и протестов белорусского общества. А представлять белорусов, желающих перемен, должен именно Координационный совет. "Сейчас только Совет представляет собой легитимный орган переговоров, - у него есть мандат от Тихановской и он достаточно репрезентативен. Только изнутри Совета может быть выдвинута группа для переговоров с властями", - говорит Андрей Егоров.





По его словам, белорусское массовое протестное движение уже сложилось, и победить оно может только с единым лидерством, единой повесткой действий и требований: "Сейчас важно придать еще большую легитимность совету, а не размножать структуры с одними и теми же людьми и дезориентировать протестующих”.





Об этом же говорит и Павел Усов: "С учетом того, что волна протестов не уходит, есть шанс на победу, но для этого необходима общая политическая координация. Без силового принуждения вряд ли Лукашенко отдаст власть, но речь идет о подрыве системы посредством психологического и символического давления на нее". По мнению Усова, последние неадекватные действия Лукашенко говорят о том, что система неустойчива, а значит, необходимо продолжать давление на нее с помощью протестов и забастовок.