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Более 600 грузовиков продолжают стоять в очередях на границе со странами ЕС

02.09.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Более 600 грузовых автомобилей по-прежнему стоят в очередях на границе со странами Евросоюза, такие данные размещены на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Очереди грузовиков начали образовываться в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией в минувшие выходные. К понедельнику ситуация только усугубилась: заторы стали больше. Во вторник очереди уменьшились, но несущественно. По данным ГПК на утро среды, в очередях все еще стоят более 630 фур.

Больше всего машин традиционно скопилось на белорусско-литовской границе. В пункте пропуска "Каменный Лог" в данный момент находятся более 160 большегрузов, в пункте пропуска "Бенякони" - более 130. В "Привалке" авто немного меньше - около 120.

На границе с Латвией очереди наблюдаются в обоих действующих там пунктах пропуска. Так, в "Григоровщине" въезда в ЕС ожидают более 120 грузовых машин, в "Урбанах" - более 100.

В прошлые дни очереди наблюдались также в некоторых пунктах пропуска на границе Беларуси с Польшей. Однако сейчас никаких проблем с пересечением грузовиками границы там нет.

Чем вызвано образование очередей грузовиков на границе с Евросоюзом, не сообщается. По другим направлениям на границе проблем не наблюдается.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

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Теги: Минск
 
 
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Очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой и Латвией образовались в минувшие выходные и сохраняются до настоящего времени.
 
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