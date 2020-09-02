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В Бобруйске мужчина заперся в квартире и открыл газ. Произошел взрыв

02.09.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следователи выясняют обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в Бобруйске. По данным СК, 1 сентября около 23:10 в милицию поступило сообщение о том, что 54-летний хозяин одной из квартир города включил газ и никого не впускает. До приезда экстренных служб в указанной квартире произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего были повреждены перекрытие между первым и вторым этажом, не менее 4 автомобилей, припаркованных рядом с домом, выбиты стекла. Жителей дома  незамедлительно эвакуировали, никто из них не пострадал. Хозяин квартиры с термическими ожогами лица и тела доставлен в больницу.

В Бобруйске мужчина заперся в квартире и открыл газ. Произошел взрыв

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом) Уголовного кодекса. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.

В Бобруйске мужчина заперся в квартире и открыл газ. Произошел взрыв
В Бобруйске мужчина заперся в квартире и открыл газ. Произошел взрыв

 

 
 
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Следователи выясняют обстоятельства взрыва газовоздушной смеси в Бобруйске. По данным СК, 1 сентября около 23:10 в милицию поступило сообщение о том, что 54-летний...
 
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