«Схватили за горло, били, а потом отвезли на МКАД». История водителя, которому ОМОН разбил машину и лицо

Источник материала: KYKY

Вы помните историю «дедушки», которого ОМОН задержал за недовольство тем, что силовики разбили его машину? Речь про героя видео попавшего в сеть 13 августа: на нем видно, как человек в черном от нечего делать разбивает дубинкой проезжающее мимо авто. Машина останавливается, из нее выходит мужчина – через минуту его скручивают четыре силовика, запихивают мужчину в автобус и увозят в неизвестном направлении. Как и его машину – за руль которой сел силовик в полном обмундировании. Вот это видео:

Журналисты TUT.by нашли героя этого видео и поговорили с ним. Мы рассказываем главное из этого разговора.

Герой видео – Виктор, ему 49-лет. В день своего задержания он ехал в потоке машин, которые сигналили, хотя рядом не было ни цепей солидарности, ни мирных акций. Он рассказывает, что силовик снес дубинкой зеркало его машины: «Непонятно, почему он выбрал именно мою машину, потому что передо мной пару авто проехали, на них он внимания не обратил. Видно, моя машина была повыше, ее удобно было ударить», говорит Виктор.

Мужчина рассказывает, что вышел из машины, чтобы попросить сотрудников ГАИ зафиксировать факт повреждения, но к нему в итоге подошли сначала трое силовиков, а потом еще двое. Кто-то из них сказал Виктору: «Выбирай – или домой, или в РОВД». На что он ответил, что зафиксирует повреждения и поедет домой, и пошел в ГАИ: «Неожиданно меня схватили сзади за горло и вчетвером поволокли в автобус.

Со мной даже не разговаривали, только орали. И били. Надели наручники, бросили на пол, и я лежал головой вниз. За малейший звук или слово били дубинками.

Там еще стояли щиты, и мы – нас там было человек пятнадцать – боялись, что они ими начнут нас долбить. Это было очень страшно», – рассказывает Виктор.

В таком положении – лицом в пол – Виктор вместе с другими пробыл в автобусе до 12 часов ночи. Мужчина рассказывает, что потом их всех вывезли на МКАД и начали по одному всех высаживать из автобуса. Так по дороге высадили и Виктора. Он самостоятельно добрался до кольцевой, попросил у прохожих телефон, дозвонился жене и она его забрала домой.

После «задержания» у Виктора была разбита голова и была травмирована нога – он фактически не мог ходить. Спустя пару дней, когда мужчина пришел в себя, он решил разыскать машину, на которой, судя по видео, силовик уехал в закат: «Машину я нашел на штрафстоянке спустя несколько дней с полностью высаженным аккумулятором. Видимо, ее оставили с включенным светом. Из салона пропали кое-какие вещи: радар-детектор, FM-трансмиттер с флешкой, переходник для зарядки. До сих пор не могу найти телефон и ключ от машины».

И после всего этого ада Виктор остался должным государству: сейчас ему надо заплатить 102 рубля за эвакуацию и 39 рублей за услуги хранения на штрафстоянке: «Я ходил к начальнику ГАИ Фрунзенского района, он мне выписал разрешение забрать машину. Но мне ее не хотели отдавать, говорили сначала оплатить штраф. Но я сказал, что, во-первых, сейчас у меня просто нет денег. А во-вторых, пусть сначала в ситуации разберется Следственный комитет, а потом уже будем что-то решать со штрафами», – рассказывает Виктор.

Виктор решил не прощать случившееся. Он зафиксировал побои и пошел с заявлением в СК, откуда его перенаправили в отделение Фрунзенского района. Сейчас он ждет ответа по своему делу. Виктор считает, что ему повезло: машина несильно пострадала, а его все же отпустили, хотя и сильно избили.

В пресс-службе МВД видео с Виктором прокомментировали кратко: «Гражданин, не согласный с действиями сотрудников органов внутренних дел, имеет право обратиться в Следственный комитет либо прокуратуру для проведения проверки».

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»