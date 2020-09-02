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Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

02.09.2020 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После череды тизеров британцы рассекретили наконец Rolls-Royce Ghost нового поколения. Разработка машины заняла достаточно много времени. Еще бы, ведь Ghost является самым продаваемым автомобилем бренда.

Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

Роскошный седан переехал на модульную платформу Architecture of Luxury, которая уже используется на Cullinan и новом Phantom. Теперь никто не сможет упрекнуть Ghost в том, что он построен на базе «какой-то там» BMW 7-Series. Габаритная длина кузова выросла на 89 мм и составляет 5546 мм. Седан также стал шире на 30 мм (1978 мм).

Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

В салоне инженеры Rolls-Royce создали уникальную звуковую сцену с компонентами, генерирующими почти незаметные звуковые волны. В тестовых прототипах Ghost внутренняя часть воздуховодов климат-контроля была «недостаточно гладкой» и в определенных режимах работы издавала звуки. В итоге британцы заменили элемент и сделали его более обтекаемым.

Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

У седана остались прежние пропорции, хотя все кузовные детали здесь новые. Машина отличается коротким передним свесом, растянутой колесной базой и длинным капотом. Двигатель расположили за передней осью, чтобы достичь идеальной развесовки 50/50. В движение новинку приводит бензиновый V12 с двумя турбокомпрессорами. Рабочий объемом агрегата — 6,75 литра. Мотор развивает 571 л. с. и 850 Н·м, причем пик тяги доступен уже на 1600 об/мин.

Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

8-АКП здесь от фирмы ZF. Такая же коробка ставилась на Ghost раньше. Важная новость — Ghost стал полноприводным! Напомним, обычно у Rolls-Royce седаны имели привод на заднюю ось. Инженеры с гордостью рассказали о подвеске Planar Suspension System, которая с помощью камеры изучает дорожные неровности перед машиной и подбирает соответствующие настройки. Еще здесь коробка передач, синхронизированная с навигатором, — это позволяет автоматике подбирать необходимую ступень перед поворотом.

Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным
Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным
BMW X5 III (F15) M50d, 2017 г.в., 71 000 км
черный, внедорожник, дизель 3 л, автоматическая, полный привод
154 399 р.
58 500$ / 48 850€
BMW 7 серия V (F0x) Рестайлинг, 2015 г.в., 82 866 км
черный, седан, бензин 4.4 л, автоматическая, полный привод
79 047 р.
29 950$ / 25 009€
BMW X3 III (G01) 3.0 xDrive, 2018 г.в., 29 000 км
синий, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
110 323 р.
41 800$ / 34 905€
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После череды тизеров британцы рассекретили наконец Rolls-Royce Ghost нового поколения. Разработка машины заняла достаточно много времени. Еще бы, ведь Ghost является самым...
 
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