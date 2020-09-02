Rolls-Royce Ghost нового поколения стал полноприводным

Источник материала: Onliner

После череды тизеров британцы рассекретили наконец Rolls-Royce Ghost нового поколения. Разработка машины заняла достаточно много времени. Еще бы, ведь Ghost является самым продаваемым автомобилем бренда.





Роскошный седан переехал на модульную платформу Architecture of Luxury, которая уже используется на Cullinan и новом Phantom. Теперь никто не сможет упрекнуть Ghost в том, что он построен на базе «какой-то там» BMW 7-Series. Габаритная длина кузова выросла на 89 мм и составляет 5546 мм. Седан также стал шире на 30 мм (1978 мм).





В салоне инженеры Rolls-Royce создали уникальную звуковую сцену с компонентами, генерирующими почти незаметные звуковые волны. В тестовых прототипах Ghost внутренняя часть воздуховодов климат-контроля была «недостаточно гладкой» и в определенных режимах работы издавала звуки. В итоге британцы заменили элемент и сделали его более обтекаемым.





У седана остались прежние пропорции, хотя все кузовные детали здесь новые. Машина отличается коротким передним свесом, растянутой колесной базой и длинным капотом. Двигатель расположили за передней осью, чтобы достичь идеальной развесовки 50/50. В движение новинку приводит бензиновый V12 с двумя турбокомпрессорами. Рабочий объемом агрегата — 6,75 литра. Мотор развивает 571 л. с. и 850 Н·м, причем пик тяги доступен уже на 1600 об/мин.





8-АКП здесь от фирмы ZF. Такая же коробка ставилась на Ghost раньше. Важная новость — Ghost стал полноприводным! Напомним, обычно у Rolls-Royce седаны имели привод на заднюю ось. Инженеры с гордостью рассказали о подвеске Planar Suspension System, которая с помощью камеры изучает дорожные неровности перед машиной и подбирает соответствующие настройки. Еще здесь коробка передач, синхронизированная с навигатором, — это позволяет автоматике подбирать необходимую ступень перед поворотом.







