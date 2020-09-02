Квасьневски — Лукашенко: Саша, 26 лет — это большой срок, сегодня ты у финишной черты

Экс-президент Польши Александр Квасьневски, считает, что Александр Лукашенко находится у финишной черты.





В интервью Би-би-си политик отметил, что ранее часто общался со своим бывшим коллегой. В последний раз это было в Киеве в 2014-м на инаугурации Петра Порошенко.

Более того, сказал экс-президент, двухчасовой разговор не носил формальный характер: «Мы отлично, потрясающе пообщались с моим коллегой Сашей».

Говорили обо всем: о геополитике, семье, его сыне, о многом.

Если бы сейчас была такая возможность, говорит Квасьневски, он бы честно и открыто сказал: «Саша, смотри, 26 лет — это большой срок. И ты упустил первую возможность. Если бы ты ушел пять лет назад, люди бы запомнили тебя хорошим президентом, человеком, который изменил их жизнь, повысил уровень жизни. Сегодня ты должен понимать, что ты — у финишной черты. И ты должен решить, как закончить этот долгий период и будет ли твое наследие хорошим или плохим».

Он привел в пример бывшего коммунистического лидера Польши Войцеха Ярузельского, который организовал «Круглый стол», бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сбежал в Россию, и бывшего коммунистического лидера Румынии Николаэ Чаушеску, которого убили на площади в Бухаресте.

«Сейчас выбор очень драматический, поскольку все, что он ни сделает, слишком поздно. Как я сказал в одном из интервью, все диктаторы считают себя самыми сильными, но над ними властвует своя тирания — тирания времени. И все диктаторы не имеют ни единого шанса в противостоянии со временем. И время Лукашенко ушло несколько лет назад», — резюмировал Квасьневски.