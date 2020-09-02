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Складной смартфон Samsung Galaxy Fold2 обойдется минимум в $2000
Источник материала: Onliner
Накануне компания Samsung представила свой очередной складной смартфон с гибким экраном — Galaxy Fold2. О его характеристиках сообщалось ранее, интригой оставалась лишь цена. Она составит $2 тыс., однако в ряде регионов, в том числе в Беларуси, она наверняка окажется выше.
Диагональ основного (внутреннего) AMOLED-дисплея Galaxy Fold2 составляет 7,5 дюйма, его разрешение — 2208×1768 точек, частота обновления — 120 Гц. Второй, внешний AMOLED-экран получил диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2260×816 пикселей.
Объем оперативной памяти у новинки — «модные» 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, Основная камера — тройная в компоновке 12+12+12 Мп (главная и телефото — с OIS, ультраширокоугольная — без), фронтальные камеры — 10 Мп.
Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 865+ вне зависимости от региона, моделей с Exynos не будет. Имеется поддержка 5G.
Предзаказ на Samsung Galaxy Fold2 стартует сегодня, а доступен он станет 18 сентября.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.7" AMOLED (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 730, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
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Накануне компания Samsung представила свой очередной складной смартфон с гибким экраном — Galaxy Fold2. О его характеристиках сообщалось ранее, интригой оставалась лишь...
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