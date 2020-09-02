Складной смартфон Samsung Galaxy Fold2 обойдется минимум в $2000

Источник материала: Onliner

Накануне компания Samsung представила свой очередной складной смартфон с гибким экраном — Galaxy Fold2. О его характеристиках сообщалось ранее, интригой оставалась лишь цена. Она составит $2 тыс., однако в ряде регионов, в том числе в Беларуси, она наверняка окажется выше.

Диагональ основного (внутреннего) AMOLED-дисплея Galaxy Fold2 составляет 7,5 дюйма, его разрешение — 2208×1768 точек, частота обновления — 120 Гц. Второй, внешний AMOLED-экран получил диагональ 6,2 дюйма и разрешение 2260×816 пикселей.





Объем оперативной памяти у новинки — «модные» 12 ГБ, встроенной — 256 ГБ. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, Основная камера — тройная в компоновке 12+12+12 Мп (главная и телефото — с OIS, ультраширокоугольная — без), фронтальные камеры — 10 Мп.

Смартфон работает на базе чипа Snapdragon 865+ вне зависимости от региона, моделей с Exynos не будет. Имеется поддержка 5G.

Предзаказ на Samsung Galaxy Fold2 стартует сегодня, а доступен он станет 18 сентября.



