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США могут ввести новые санкции против России из-за Беларуси

02.09.2020 10:16 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

CША предупредили Россию о возможных санкциях в случае открытого вмешательства в ситуацию Беларуси.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, американская сторона предупредила главу российского МИД Сергея Лаврова и других российских чиновников о «последствиях для американо-российских отношений», если Россия вмешается в протесты в Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов по просьбе Александра Лукашенко для возможной отправки в Беларусь.

 
 
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CША предупредили Россию о возможных санкциях в случае открытого вмешательства в ситуацию Беларуси.
 
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