США могут ввести новые санкции против России из-за Беларуси

Источник материала: Ежедневник

CША предупредили Россию о возможных санкциях в случае открытого вмешательства в ситуацию Беларуси.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, американская сторона предупредила главу российского МИД Сергея Лаврова и других российских чиновников о «последствиях для американо-российских отношений», если Россия вмешается в протесты в Беларуси.

Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов по просьбе Александра Лукашенко для возможной отправки в Беларусь.