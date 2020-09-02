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США могут ввести новые санкции против России из-за Беларуси
02.09.2020 10:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
CША предупредили Россию о возможных санкциях в случае открытого вмешательства в ситуацию Беларуси.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, американская сторона предупредила главу российского МИД Сергея Лаврова и других российских чиновников о «последствиях для американо-российских отношений», если Россия вмешается в протесты в Беларуси.
Напомним, на прошлой неделе Владимир Путин
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CША предупредили Россию о возможных санкциях в случае открытого вмешательства в ситуацию Беларуси.
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