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День знаний привел к массовым задержаниям

02.09.2020 10:31 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне в Минске, а также в других городах Беларуси, продолжились акции протеста. Наиболее массовая прошла в столице, где собрались студенты разных ВУЗов, которые собирали подписи под петицией об отставке президента.

На данный момент правозащитники сообщают о задержании порядка 80 человек. Среди них - журналисты, студенты, преподаватели. Жесткие задержания накануне коснулись в основном студентов, которые вышла на акцию протеста против насилия и фальсификации выборов. Число задержанных студентов превышает 70 человек, списки дополняются.

Кроме того, накануне правоохранительные органы задержали несколько журналистов, традиционно - для проверки документов и аккредитации. Однако, если раньше сотрудников СМИ после такой проверки отпускали, то вчера вечером часть журналистов осталась за решеткой: их будут судить за участие в несанкционированной акции. Всего задержано шесть журналистов (сотрудники TUT.BY, КП в Беларуси, БелаПАН). Сегодня их будут судить.

Фото: БДГ

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне в Минске, а также в других городах Беларуси, продолжились акции протеста. Наиболее массовая прошла в столице, где собрались студенты разных ВУЗов, которые...
 
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