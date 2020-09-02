|
В Вооружённых Силах Беларуси продолжают проверять боевую и мобилизационную готовность
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Масштабному тестированию подвергаются как боевые части, так и подразделения обеспечения. На сегодня из запаса призваны порядка 300 военнообязанных. Часть из них вошла в состав танкового батальона слонимской механизированной бригады.
Военнослужащие совершили марш на боевой технике протяженностью свыше 50 километров на Обуз-Лесновский полигон, где приступили к отработке вопросов боевого слаживания подразделений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Вооруженных Силах Беларуси продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)