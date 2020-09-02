Доллар два дня быстро дешевел, а сегодня немного подорожал. Что будет дальше?

Источник материала: Onliner

Начало этой недели позволило обладателям безотзывных вкладов немного перевести дух и дать слезам высохнуть. Сегодняшнее начало торгов ломает эту тенденцию и заводит новую интригу. С утра евро продолжает быстро дешеветь, а вот доллар разворачивается от нас лицом.

Доллар начинает торги на уровне 2,6420. Что на 0,27 копейки больше, чем вчера.

Евро теряет 1,94 копейки. Он стоит 3,1413.

Сотня российского рубля упала на 1,08 копейки и стоит 3,5754.

Напомним, во вторник доллар потерял 1,55 копейки и стал стоить 2,6393 рубля. Евро добавил 0,09 копейки и стал стоить 3,1607. Российский рубль подешевел на 1,07 копейки и остановился на уровне 3,5862 белорусского за сотню.

Читайте также: