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Доллар два дня быстро дешевел, а сегодня немного подорожал. Что будет дальше?
Источник материала: Onliner
Начало этой недели позволило обладателям безотзывных вкладов немного перевести дух и дать слезам высохнуть. Сегодняшнее начало торгов ломает эту тенденцию и заводит новую интригу. С утра евро продолжает быстро дешеветь, а вот доллар разворачивается от нас лицом.
Доллар начинает торги на уровне 2,6420. Что на 0,27 копейки больше, чем вчера.
Евро теряет 1,94 копейки. Он стоит 3,1413.
Сотня российского рубля упала на 1,08 копейки и стоит 3,5754.
Напомним, во
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Начало этой недели позволило обладателям безотзывных вкладов немного перевести дух и дать слезам высохнуть. Сегодняшнее начало торгов ломает эту тенденцию и...
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