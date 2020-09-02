Как быстро купить доллары по карточке. Список виртуального «пластика» в валюте

Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации на валютном рынке проблема покупки долларов-евро снова стала актуальна для белорусов. Но не всегда валюту можно найти в ближайшем обменнике, да и времени на это тоже может не быть. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают бесплатные виртуальные карты, можно ли с них снимать наличные и сколько возьмут комиссии за перевод между картами.



Фото: Заря

Сейчас в восьми банках можно оформить бесплатные виртуальные карты в долларах или евро и переводить на них белорусские рубли. Оформление не займет больше суток, доступ к карте в большинстве случаев появляется в тот же день в мобильном приложении.

Чаще всего валюту с виртуального «пластика» можно снять. Исключение — карты БПС-Сбербанка , Банка Решение и Приорбанка (здесь наличку выдадут только при закрытии карты). Также картами можно рассчитываться в магазинах или кафе с помощью смартфонов.

Кроме этого, бесплатные валютные карты, но на физическом носителе (соответственно и срок изготовления будет до 7 дней), предлагают Белгазпромбанк (Visa Classic/Mastercard Standard), БНБ-Банк (Visa Classic/Mastercard Standard) и Банк Дабрабыт (Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»).

Название банка Описание виртуальной карты Валюта счета и срок действия Беларусбанк,

Visa Classic Переводить деньги между картами одного клиента можно без комиссии. При пополнении карты банка другого клиента — 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы. Снять наличные можно, если карта занесена в стоп-лист по инициативе банка или если к счету клиента оформлена только виртуальная карта (основных и дополнительных нет). Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету. Срок действия — 2 года. Банк БелВЭБ,

MasterCard Standard С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая — придет в СМС-сообщении. Также можно обналичивать виртуальный «пластик» в офисе банка с паспортом. За пополнение карты в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Переводить валюту можно только между картами банка одного клиента. Перевод бел. рублей возможен на любые карты белорусских банков. Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк,

Mastercard Gold Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн. Снять наличные можно в офисе банка с паспортом. Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнять карту можно также бесплатно через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы». Кроме того, по ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Белинвестбанк,

Visa VirtualReality Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным. Снять наличные можно в подразделении банка. Комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR, 300 RUS). Если карточкой не планируете пользоваться, то можно ее закрыть и снять деньги (оплата не взимается). Переводы между карточками банка возможны в разных валютах без комиссии. Также пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без оплаты. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 1 года. БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon / MasterCard Virtual Картой можно расплачиваться с помощью телефона, если подключить электронный кошелек SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay. Снять наличные с карты нельзя. Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнение в кассе банка — 5 BYN, если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных. Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет. В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Идея Банк,

Visa Classic По карте предусмотрен кешбэк 0,5% от безналичных операций. Снять наличные можно в офисе банка с паспортом. Возможен перевод между картами банка через ЕРИП, но при зачислении в течение месяца более 500 руб. с суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25%. Пополнить карту также можно в кассе банка, переводом с карты на карту, без комиссии. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Срок действия — 1 год. Банк Решение,

Visa Virtual Есть кешбэк 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Снять наличные с карты нельзя, но можно оплачивать покупки с помощью телефона. Без комиссии можно пополнить карту через ЕРИП, на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Выпускаются бесплатно только к новому счету. Срок действия — 1 год. Приорбанк Предусмотрена оплата покупок телефоном через приложения Prior Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Снять наличные можно только при закрытии карты. Пополнить можно через моб. приложение, путем перевода с карты на карту, в ЕРИП или в кассе. Оформить можно в USD, EUR, BYN, RUB. Срок действия — 4 года.

Название банка Описание виртуальной карты Валюта счета и срок действия Беларусбанк,

Visa Classic Переводить деньги между картами одного клиента можно без комиссии. При пополнении карты банка другого клиента — 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы. Снять наличные можно, если карта занесена в стоп-лист по инициативе банка или если к счету клиента оформлена только виртуальная карта (основных и дополнительных нет). Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету. Срок действия — 2 года. Банк БелВЭБ,

MasterCard Standard С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая — придет в СМС-сообщении. Также можно обналичивать виртуальный «пластик» в офисе банка с паспортом. За пополнение карты в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Переводить валюту можно только между картами банка одного клиента. Перевод бел. рублей возможен на любые карты белорусских банков. Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе. Срок действия — 2 года. Белгазпромбанк,

Mastercard Gold Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн. Снять наличные можно в офисе банка с паспортом. Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнять карту можно также бесплатно через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы». Кроме того, по ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Белинвестбанк,

Visa VirtualReality Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным. Снять наличные можно в подразделении банка. Комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR, 300 RUS). Если карточкой не планируете пользоваться, то можно ее закрыть и снять деньги (оплата не взимается). Переводы между карточками банка возможны в разных валютах без комиссии. Также пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без оплаты. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 1 года. БПС-Сбербанк,

Visa Virtuon / MasterCard Virtual Картой можно расплачиваться с помощью телефона, если подключить электронный кошелек SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay. Снять наличные с карты нельзя. Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнение в кассе банка — 5 BYN, если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных. Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет. В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии. Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет. Идея Банк,

Visa Classic По карте предусмотрен кешбэк 0,5% от безналичных операций. Снять наличные можно в офисе банка с паспортом. Возможен перевод между картами банка через ЕРИП, но при зачислении в течение месяца более 500 руб. с суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25%. Пополнить карту также можно в кассе банка, переводом с карты на карту, без комиссии. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Срок действия — 1 год. Банк Решение,

Visa Virtual Есть кешбэк 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет). Снять наличные с карты нельзя, но можно оплачивать покупки с помощью телефона. Без комиссии можно пополнить карту через ЕРИП, на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя. Оформить можно в BYN, USD или EUR. Выпускаются бесплатно только к новому счету. Срок действия — 1 год. Приорбанк Предусмотрена оплата покупок телефоном через приложения Prior Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay. Снять наличные можно только при закрытии карты. Пополнить можно через моб. приложение, путем перевода с карты на карту, в ЕРИП или в кассе. Оформить можно в USD, EUR, BYN, RUB. Срок действия — 4 года.