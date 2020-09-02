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Как быстро купить доллары по карточке. Список виртуального «пластика» в валюте

02.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из-за ситуации на валютном рынке проблема покупки долларов-евро снова стала актуальна для белорусов. Но не всегда валюту можно найти в ближайшем обменнике, да и времени на это тоже может не быть. FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают бесплатные виртуальные карты, можно ли с них снимать наличные и сколько возьмут комиссии за перевод между картами.


Фото: Заря

Сейчас в восьми банках можно оформить бесплатные виртуальные карты в долларах или евро и переводить на них белорусские рубли. Оформление не займет больше суток, доступ к карте в большинстве случаев появляется в тот же день в мобильном приложении.

Чаще всего валюту с виртуального «пластика» можно снять. Исключение — карты БПС-Сбербанка, Банка Решение и Приорбанка (здесь наличку выдадут только при закрытии карты). Также картами можно рассчитываться в магазинах или кафе с помощью смартфонов.

Кроме этого, бесплатные валютные карты, но на физическом носителе (соответственно и срок изготовления будет до 7 дней), предлагают Белгазпромбанк (Visa Classic/Mastercard Standard), БНБ-Банк (Visa Classic/Mastercard Standard) и Банк Дабрабыт (Visa Classic/Mastercard Standard в рамках пакета услуг «Классический»).

Название банка

Описание виртуальной карты

Валюта счета и срок действия

Беларусбанк,
Visa Classic

Переводить деньги между картами одного клиента можно без комиссии. При пополнении карты банка другого клиента — 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы.

Снять наличные можно, если карта занесена в стоп-лист по инициативе банка или если к счету клиента оформлена только виртуальная карта (основных и дополнительных нет).

Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету.

Срок действия — 2 года.

Банк БелВЭБ,
MasterCard Standard

С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая — придет в СМС-сообщении. Также можно обналичивать виртуальный «пластик» в офисе банка с паспортом.

За пополнение карты в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Переводить валюту можно только между картами банка одного клиента. Перевод бел. рублей возможен на любые карты белорусских банков.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе.

Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,
Mastercard Gold

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн.

Снять наличные можно в офисе банка с паспортом.

Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнять карту можно также бесплатно через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы».

Кроме того, по ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa VirtualReality

Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным.

Снять наличные можно в подразделении банка. Комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR, 300 RUS). Если карточкой не планируете пользоваться, то можно ее закрыть и снять деньги (оплата не взимается).

Переводы между карточками банка возможны в разных валютах без комиссии.

Также пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без оплаты. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 1 года.

БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon / MasterCard Virtual

Картой можно расплачиваться с помощью телефона, если подключить электронный кошелек SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay.

Снять наличные с карты нельзя.

Перевод между картами банка — без комиссии.

Пополнение в кассе банка — 5 BYN, если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных. Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет.

В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 5 лет.

Идея Банк,
Visa Classic

По карте предусмотрен кешбэк 0,5% от безналичных операций.

Снять наличные можно в офисе банка с паспортом.

Возможен перевод между картами банка через ЕРИП, но при зачислении в течение месяца более 500 руб. с суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25%.

Пополнить карту также можно в кассе банка, переводом с карты на карту, без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Срок действия — 1 год.

Банк Решение,
Visa Virtual

Есть кешбэк 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).

Снять наличные с карты нельзя, но можно оплачивать покупки с помощью телефона.

Без комиссии можно пополнить карту через ЕРИП,

на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Выпускаются бесплатно только к новому счету.

Срок действия — 1 год.

Приорбанк

Предусмотрена оплата покупок телефоном через приложения Prior Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

Снять наличные можно только при закрытии карты.

Пополнить можно через моб. приложение, путем перевода с карты на карту, в ЕРИП или в кассе.

Оформить можно в USD, EUR, BYN, RUB.

Срок действия — 4 года.

Название банка

Описание виртуальной карты

Валюта счета и срок действия

Беларусбанк,
Visa Classic

Переводить деньги между картами одного клиента можно без комиссии. При пополнении карты банка другого клиента — 1,5% от суммы, наличными в кассе — 2%, через сайт с карты банка-резидента — 2% от суммы.

Снять наличные можно, если карта занесена в стоп-лист по инициативе банка или если к счету клиента оформлена только виртуальная карта (основных и дополнительных нет).

Оформить можно в BYN/ USD/EUR/RUB к новому или действующему счету.

Срок действия — 2 года.

Банк БелВЭБ,
MasterCard Standard

С карты можно снимать наличные в банкомате по коду. Его нужно сформировать в интернет-банкинге. Первая часть кода (5 цифр) отобразится на экране, вторая — придет в СМС-сообщении. Также можно обналичивать виртуальный «пластик» в офисе банка с паспортом.

За пополнение карты в кассе банка и при переводе по номеру карты комиссия не взимается. Переводить валюту можно только между картами банка одного клиента. Перевод бел. рублей возможен на любые карты белорусских банков.

Оформить можно в BYN/ USD/EUR вместе с открытием нового расчетного счета или к уже существующему, но к которому не привязаны карты на физическом носителе.

Срок действия — 2 года.

Белгазпромбанк,
Mastercard Gold

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay и рассчитываться ей оффлайн.

Снять наличные можно в офисе банка с паспортом.

Перевод между картами банка — без комиссии. Пополнять карту можно также бесплатно через интернет-банк, мобильное приложение или через сервис «Переводы».

Кроме того, по ней предусмотрены специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB. Срок действия — до 5 лет.

Белинвестбанк,
Visa VirtualReality

Только первое оформление такой карты в любой валюте будет бесплатным.

Снять наличные можно в подразделении банка. Комиссия — 5% (мин. 8 BYN, 5 USD/EUR, 300 RUS). Если карточкой не планируете пользоваться, то можно ее закрыть и снять деньги (оплата не взимается).

Переводы между карточками банка возможны в разных валютах без комиссии.

Также пополнять можно переводом с карты на карту, через ЕРИП без оплаты. За пополнение наличными в банке — 1 BYN/ USD/ EUR или 200 RUB за одну операцию.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 1 года.

БПС-Сбербанк,
Visa Virtuon / MasterCard Virtual

Картой можно расплачиваться с помощью телефона, если подключить электронный кошелек SberPay, который работает на смартфонах с ОС Android и технологией NFC. Либо можно подключить ApplePay.

Снять наличные с карты нельзя.

Перевод между картами банка — без комиссии.

Пополнение в кассе банка — 5 BYN, если в подразделении есть инфокиоск с функцией приема наличных. Если он не работает (или его нет в подразделении), комиссия взиматься не будет.

В инфокиоске, через ЕРИП — без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD, EUR или RUB.

Срок действия — до 5 лет.

Идея Банк,
Visa Classic

По карте предусмотрен кешбэк 0,5% от безналичных операций.

Снять наличные можно в офисе банка с паспортом.

Возможен перевод между картами банка через ЕРИП, но при зачислении в течение месяца более 500 руб. с суммы превышения будет взиматься комиссия 0,25%.

Пополнить карту также можно в кассе банка, переводом с карты на карту, без комиссии.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Срок действия — 1 год.

Банк Решение,
Visa Virtual

Есть кешбэк 2% от суммы при оплате в интернете (в ЕРИП — нет).

Снять наличные с карты нельзя, но можно оплачивать покупки с помощью телефона.

Без комиссии можно пополнить карту через ЕРИП,

на сайте банка, из QIWI Кошелька или в терминалах сети QIWI. Через кассу пополнить нельзя.

Оформить можно в BYN, USD или EUR.

Выпускаются бесплатно только к новому счету.

Срок действия — 1 год.

Приорбанк

Предусмотрена оплата покупок телефоном через приложения Prior Pay, Apple Pay, Samsung Pay и Garmin Pay.

Снять наличные можно только при закрытии карты.

Пополнить можно через моб. приложение, путем перевода с карты на карту, в ЕРИП или в кассе.

Оформить можно в USD, EUR, BYN, RUB.

Срок действия — 4 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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FINANCE.TUT.BY выяснил, какие банки выпускают бесплатные виртуальные карты в валюте, можно ли с них снимать наличные и сколько возьмут комиссии за перевод между картами.
 
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