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«Сын все время был рядом и разговаривал с трупом. Звал назад». О жизни грустного клоуна Евгения Леонова

02.09.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Веселый буфетчик и «недодрессировщик» в «Полосатом рейсе», забавный Винни-Пух из мультипликационного фильма, циничный бургомистр в «Убить дракона» и совершенно пронзительный отец семейства в «Старшем сыне». Миллионы зрителей обожают актерские работы Евгения Леонова.

Этот чрезвычайно обаятельный и, с виду, простоватый человек стал народным артистом задолго для присуждения ему этого звания. Говорил: «Актер должен играть и душой, и сердцем, чтобы впрыгивать в обстоятельства, чтобы „я люблю тебя, Маша“ — и слезы текут. Чтобы кто он, комик или трагик, — черт его разберет». Наверное, именно поэтому он был и остается всегда своим и даже чуточку родным. Сегодня, в день его рождения, вспоминаем замечательного актера Евгения Леонова.

Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Отец — Павел Васильевич — авиаконструктор в Туполевском бюро, мама — Анна Ильинична — домохозяйка. Женя был младшим сыном, со старшим братом Колей их разделяло два года разницы. Жили вчетвером в самой обычной коммуналке на Васильевской улице, в двух небольших комнатах. Здесь всегда было полно гостей: мама — отличная хозяйка и прекрасная рассказчица умела собирать вокруг себя компании друзей.

— В маме что-то было, когда она рассказывала, мама обаятельная была, седая такая русская женщина, не очень грамотная, но очень какая-то такая добрая по сердцу. Необыкновенная женщина. В нашем доме квартиры не отдельные, а коммунальные, но в наших маленьких комнатах было жующее стадо какое-то. Кто-то где-то спал на полу, всё время люди чай пили. Это родственники, которые к маме тоже тянулись. Она нас с братом не учила жить, не заставляла быть хорошими. Она даже не заставляла нас картошку чистить или полы протирать. Ей это было легче сделать самой. И, видно, подспудно мы это с братом понимали, потому что довольно часто мы это делали сами.

Актером Женя Леонов мог стать еще будучи школьником: в четвертом классе его заметил режиссер, разыскивающий «самого смешного, пухлого мальчишку» для съемок в фильме. Женю пригласили на пробы, но он на них не пришел — «то ли родители не пустили, то ли испугался, застеснялся». Зато на будущий год записался в драмкружок.

Не успел он окончить школу, как началась война. Семиклассник Женя Леонов устраивается учеником токаря на авиазавод, где во время войны работала вся его семья. А осенью 1943-го стал студентом авиационного приборостроительного техникума.

— Война, голодуха, наша семья поголодала, но выдержала. Мы пошли работать на завод. Я стал учеником токаря, брат — учеником чертежника. Почему меня тянуло к искусству, почему я таскался во МХАТ на ступеньки? И помню «Три сестры», когда я с ними, проплакав, на всю жизнь запомнил эти березки, этот необыкновенный голос Ирины… Я не знаю, что меня тянуло. Я был в школе в художественной самодеятельности, читал стишки, все смеялись, но это было, наверное, глупо и наивно. В техникуме про меня говорили: это наш артист. Почему так говорили, непонятно. На вечерах я читал «В купальне» Чехова, Зощенко про монтера. Успех был необыкновенный. Хохот стоял.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сегодня, в день его рождения, вспоминаем замечательного актера Евгения Леонова.
 
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