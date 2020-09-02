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Латушко: Для меня анонс партии «Вместе» стал новостью

02.09.2020 11:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко признался, что объявленная штабом Виктора Бабарико инициатива запустить процесс регистрации партии «Вместе» стала для него новостью.

«Для меня это стало новостью», - сказал Латушко в интервью tut.by. Примечательно, что анонс штаба Бабарико последовал буквально пару часов после того, как Латушко высказался за создание общественной организации на базе Координационного совета.

«… я публично на пресс-конференции говорил о важности преобразования КС в общественное движение с юридическим статусом. …поздно вечером после заседания КС со стороны штаба Виктора Бабарико прозвучала своего рода видоизмененная инициатива — создать политическую партию. Ну что же — это политический процесс...», - констатировал Латушко.

Он сказал. что не видит себя челнов создаваемой партии, а также признал, что по сути речь идет о расколе КС.

«Таких планов у меня нет… На сегодняшний день мы не знаем программу создаваемой партии. Озвучен тезис о конституционной реформе, но содержание не озвучено. Кстати, этот тезис об этой же реформе без озвучивания содержания приводится и властями. Я исходил из того, что Координационный совет — не штаб, не политическая партия. Цели КС должны максимально объединять общество», - сказал Латушко.

О своих дальнейших планах Латушко сказал следующее: «Я их озвучу позже...».

 
Теги: Новости
 
 
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Экс-директор Купаловского театра Павел Латушко признался, что объявленная штабом Виктора Бабарико инициатива запустить процесс регистрации партии «Вместе»...
 
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