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Взрыв в Бобруйске: хозяин квартиры включил газ, заперся и никого не впускал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это случилось поздно вечером 1 сентября. В правоохранительные органы поступила информация, что в одной из квартир жилого дома хозяин включил газ, заперся и никого не впускает.
Через какое-то время в помещении взорвалась газовоздушная смесь. В результате повреждено перекрытие между первым и вторым этажом, не менее четырех припаркованных рядом с домом автомобилей.
Жителей дома эвакуировали, никто из них не пострадал. Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
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Новости Беларуси. В Бобруйске произошел взрыв. Пострадал один человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось поздно вечером 1 сентября. В...
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