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Народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского театра

02.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в пресс-службе театра.




TUT.BY не смог получить оперативный комментарий самого актера.

Также из театра уволились народный артист Беларуси Александр Подобед, актеры Евгения Адаменко, Марта Голубева, Диана Каминская и Николай Кучиц.


Они присоединились к своим коллегам, которые ушли из театра, проявив свою гражданскую позицию. 26 августа из Купаловского театра были уволены 58 человек, которые ранее написали соответствующие заявления. Из них 36 человек — актеры, остальные — сотрудники театра. 27 августа, TUT.BY стал свидетелем ухода купаловцев из родного здания.

Теперь в труппе театра осталось 15 человек.
 
 
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Знаменитый белорусский актер, народный артист Беларуси Виктор Манаев ушел из Купаловского. Информацию об этом TUT.BY рассказали его коллеги и подтвердили в...
 
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