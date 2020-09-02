Назван фактор риска развития диабета, который важнее генетики

Источник материала: Tut.by

Ученые Кембриджского университета в Великобритании и Университета Милана в Италии назвали лишний вес более существенным, чем генетика, фактором развития диабета. Исследование представлено на Конгрессе Европейского общества кардиологии, пишет EurekAlert!



Фото: Reuters

В 2019 году около 463 миллионов человек во всем мире страдали диабетом. У подавляющего большинства (около 90%) был диабет 2-го типа. Диабет удваивает риск ишемической болезни сердца, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В новом исследовании ученые решили выяснить, может ли объединение наследственного риска с текущим индексом массы тела (ИМТ — это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста; рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах, кг/м2 — прим TUT.BY) помочь выявить людей с самым высоким риском развития диабета.

В работе использовали данные 445 765 человек из UK Biobank. Средний возраст составлял 57,2 года. Унаследованный риск диабета был оценен с использованием 6,9 миллиона генов. Участников разделили на пять групп в соответствии с генетическим риском диабета, и еще на пять групп — в соответствии с ИМТ. За период наблюдения

у 31 298 человек развился диабет 2 типа.

Оказалось, что у участников группы с самым высоким ИМТ (в среднем 34,5 кг/м2) риск диабета был в 11 раз выше по сравнению с участниками группы с самым низким ИМТ (в среднем 21,7 кг/м2). Группа с самым высоким ИМТ имела большую вероятность развития диабета, чем все другие группы с ИМТ, независимо от генетического риска.

— Результаты показывают, что ИМТ является гораздо более мощным фактором риска развития диабета, чем генетическая предрасположенность, — пояснили авторы исследования.

Использовав статистические методы, ученые заключили, что продолжительность повышенного ИМТ не влияет на риск диабета. Это говорит о том, что, когда люди пересекают определенный порог ИМТ, их шансы заболеть диабетом повышаются и остаются на том же уровне высокого риска, независимо от того, как долго они имеют избыточный вес.

— Большинства случаев диабета можно избежать, если удерживать ИМТ ниже порогового значения, которое вызывает аномальный уровень сахара в крови. Это означает, что для предотвращения диабета необходимо регулярно оценивать два этих показателя. Сбросив вес на ранних стадиях до того, как произойдут необратимые изменения, диабет удастся обратить вспять, — считаю авторы работы.