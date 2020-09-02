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Помпео призвал власти Беларуси впустить в страну Кондрусевича

02.09.2020 11:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти позволить главе белорусских католиков митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в страну.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства 1 сентября заявил на своей странице в Twitter.

"Белорусские власти должны разрешить повторный въезд архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о своей пастве во время продолжающихся протестов», — написал Помпео.

Он считает, что белорусский народ должен иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания.

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал белорусские власти позволить главе белорусских католиков митрополиту Тадеушу Кондрусевичу въехать в страну.
 
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