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Отлетевшее колесо Ford повредило три машины в столице

02.09.2020 11:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Откровенно немолодой Ford Escape ехал по ул. Тимирязева со стороны центра, когда произошло отсоединение одного колеса. По данным Минской ГАИ, двигался кроссовер в крайнем левом ряду, потом колесо вылетело на встречную полосу. Но после вернулось.

«На встречной для Ford полосе колесо ударило Kia, — сообщили предварительную версию инспекторы. — Далее оно влетело в автобус, двигавшийся в первом ряду по ул. Тимирязева со стороны ул. Саперов, после чего ударило Audi. Последний автомобиль двигался в том же направлении во второй полосе».

Отлетевшее колесо Ford повредило три машины в столице

Отлетевшее колесо Ford повредило три машины в столице

Пострадавших в ДТП нет, только машины получили повреждения.

 
 
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Откровенно немолодой Ford Escape ехал по ул. Тимирязева со стороны центра, когда произошло отсоединение одного колеса. По данным Минской ГАИ, двигался кроссовер в...
 
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