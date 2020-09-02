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Отлетевшее колесо Ford повредило три машины в столице
Источник материала: Onliner
Откровенно немолодой Ford Escape ехал по ул. Тимирязева со стороны центра, когда произошло отсоединение одного колеса. По данным Минской ГАИ, двигался кроссовер в крайнем левом ряду, потом колесо вылетело на встречную полосу. Но после вернулось.
«На встречной для Ford полосе колесо ударило Kia, — сообщили предварительную версию инспекторы. — Далее оно влетело в автобус, двигавшийся в первом ряду по ул. Тимирязева со стороны ул. Саперов, после чего ударило Audi. Последний автомобиль двигался в том же направлении во второй полосе».
Пострадавших в ДТП нет, только машины получили повреждения.
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Откровенно немолодой Ford Escape ехал по ул. Тимирязева со стороны центра, когда произошло отсоединение одного колеса. По данным Минской ГАИ, двигался кроссовер в...
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