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Парень за год похудел вдвое. И люди не верят, что можно измениться настолько сильно
Источник материала: СТВ
Молодой человек год усердно тренировался и соблюдал диету. Теперь он совсем непохож на себя, а людям сложно поверить, что возможно так измениться всего за год.
Первый
Затем на протяжении года молодой человек публиковал ролики, в которых показывал свой способ похудения. Парень отжимался, качал пресс, делал планку, прыгал на скакалке, поднимал гантели и многое другое.
Во время общения со своими подписчиками Руйбосу признался, что сложнее всего было в первые два месяца. Тогда он старался не переедать и чувствовал постоянный голод. Также японец уточнил, что почти не ел фрукты, зато активно налегал на рис и курицу.
В середине августа 2020 года Руйбосу
Комментаторы отметили, что юноша не только стал выглядеть намного красивее и здоровее, но он даже звучит теперь увереннее. Хотя процесс похудения завершён, Руйбосу не собирается закрывать канал. Сейчас парень советует как лучше худеть, а также признаётся, что желательно не доводить до такого состояния, в каком он сам был год назад.
Кстати, ранее мы рассказывали о пяти случаях экстремального похудения. Двое из пяти человек начали худеть после визита к медикам.
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Молодой человек год усердно тренировался и соблюдал диету. Теперь он совсем непохож на себя, а людям сложно поверить, что возможно так измениться всего за год. ...
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