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Саша Василевич на Володарке: рассказываем, как сейчас с ним можно общаться
Источник материала: KYKY>
28 августа Сашу Василевича, директора Vondel/Hepta и нашего соучредителя, официально задержали сотрудники ДФР. Для него избрали меру пресечения – заключение под стражу. В чем обвиняется Саша мы не знаем, так как эта информация не разглашается. Но, учитывая имеющиеся на данный момент обстоятельства, мы можем предполагать, что уголовное дело в отношении Саши возбуждено по политическим причинам.
Саша может находиться в изоляторе под следствием до 2-х и до 18-ти месяцев.
По словам жены Саши, Нади Зеленковой, у него уже нет бороды: «Большинство людей не видело Сашу без усов и бороды. Я видела в 90-х и была не в восторге. Считаю, что парням-правоохранителям нужно срочно его выпустить, чтобы мы имели волшебную возможность вдоволь поржать», –
Как сейчас общаться с Сашей?
Об этом Надя тоже
Василевичу Александру Анатольевичу
Рекомендации не обязательные, просто для тех, кто хочет быстрее и с иллюзией контроля:
Ха, и посмотрите, если ли у вас ключ от почтового ящика, у меня так не было, пришлось сменить замок».
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28 августа Сашу Василевича, директора Vondel/Hepta и нашего соучредителя, официально задержали сотрудники ДФР. Для него избрали меру пресечения – заключение под стражу....
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