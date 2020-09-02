Саша Василевич на Володарке: рассказываем, как сейчас с ним можно общаться

Источник материала: KYKY

28 августа Сашу Василевича, директора Vondel/Hepta и нашего соучредителя, официально задержали сотрудники ДФР. Для него избрали меру пресечения – заключение под стражу. В чем обвиняется Саша мы не знаем, так как эта информация не разглашается. Но, учитывая имеющиеся на данный момент обстоятельства, мы можем предполагать, что уголовное дело в отношении Саши возбуждено по политическим причинам.

Саша может находиться в изоляторе под следствием до 2-х и до 18-ти месяцев.

По словам жены Саши, Нади Зеленковой, у него уже нет бороды: «Большинство людей не видело Сашу без усов и бороды. Я видела в 90-х и была не в восторге. Считаю, что парням-правоохранителям нужно срочно его выпустить, чтобы мы имели волшебную возможность вдоволь поржать», – написала Надя в свой Facebook.

Как сейчас общаться с Сашей?

Об этом Надя тоже рассказала на своей странице, поэтому цитируем: «У Саши есть одна проблема: он очень быстро читает. Он читает много с телефона, но живые книги в нашем доме ползут на свет и заполняют все полки, расселяются на полу, растут стопками на столе.



В СИЗО №1 передач можно на 30 кг в месяц, этого ему бы хватило плюс-минус на книги, но еще надо вещи и еду. Поэтому вижу выход в написании писем почерком покривее, чтобы читал помедленнее. Письма:

Василевичу Александру Анатольевичу

Следственный изолятор #1

Володарского, 2

220030, Минск

Рекомендации не обязательные, просто для тех, кто хочет быстрее и с иллюзией контроля:

Покупаем 2 конверта 1-го класса, фотографируем штрих-коды на обоих конвертах.

Вкладываем один в письмо, можете подписать свой обратный адрес.

Туда же само письмо, можете сфотографировать его себе на память.

Если вы графоман и собираетесь переписку с ним вести, то помечайте номер и дату письма. Плюс для верности лист бумаги ему для ответа.

Для мегаскорости бросаем в почтовый ящик на главпочтамте.

Дома проверяете на сайте belpost.by статус доставки письма и также можете следить за судьбой обратного конверта.

Ха, и посмотрите, если ли у вас ключ от почтового ящика, у меня так не было, пришлось сменить замок».

Фото обложки: KANAPLEV+LEYDIK