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Саша Василевич на Володарке: рассказываем, как сейчас с ним можно общаться

02.09.2020 11:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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28 августа Сашу Василевича, директора Vondel/Hepta и нашего соучредителя, официально задержали сотрудники ДФР. Для него избрали меру пресечения – заключение под стражу. В чем обвиняется Саша мы не знаем, так как эта информация не разглашается. Но, учитывая имеющиеся на данный момент обстоятельства, мы можем предполагать, что уголовное дело в отношении Саши возбуждено по политическим причинам.

Саша может находиться в изоляторе под следствием до 2-х и до 18-ти месяцев. 

По словам жены Саши, Нади Зеленковой, у него уже нет бороды: «Большинство людей не видело Сашу без усов и бороды. Я видела в 90-х и была не в восторге. Считаю, что парням-правоохранителям нужно срочно его выпустить, чтобы мы имели волшебную возможность вдоволь поржать», – написала Надя в свой Facebook. 

Как сейчас общаться с Сашей? 

Об этом Надя тоже рассказала на своей странице, поэтому цитируем:  «У Саши есть одна проблема: он очень быстро читает. Он читает много с телефона, но живые книги в нашем доме ползут на свет и заполняют все полки, расселяются на полу, растут стопками на столе. 

В СИЗО №1 передач можно на 30 кг в месяц, этого ему бы хватило плюс-минус на книги, но еще надо вещи и еду. Поэтому вижу выход в написании писем почерком покривее, чтобы читал помедленнее. Письма:

Василевичу Александру Анатольевичу
Следственный изолятор #1
Володарского, 2
220030, Минск

Рекомендации не обязательные, просто для тех, кто хочет быстрее и с иллюзией контроля:

  • Покупаем 2 конверта 1-го класса, фотографируем штрих-коды на обоих конвертах.
  • Вкладываем один в письмо, можете подписать свой обратный адрес. 
  • Туда же само письмо, можете сфотографировать его себе на память. 
  • Если вы графоман и собираетесь переписку с ним вести, то помечайте номер и дату письма. Плюс для верности лист бумаги ему для ответа.
  • Для мегаскорости бросаем в почтовый ящик на главпочтамте.
  • Дома проверяете на сайте belpost.by статус доставки письма и также можете следить за судьбой обратного конверта.

Ха, и посмотрите, если ли у вас ключ от почтового ящика, у меня так не было, пришлось сменить замок». 

Фото обложки: KANAPLEV+LEYDIK

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа Сашу Василевича, директора Vondel/Hepta и нашего соучредителя, официально задержали сотрудники ДФР. Для него избрали меру пресечения – заключение под стражу....
 
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