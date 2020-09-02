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Белорусский агитпроп: каждый день с позором

02.09.2020 11:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Номер газеты «Мінская праўда» за 1 сентября вышел с заголовком «Сила правды» на первой полосе: один из материалов издания называется «Анатомия протестов. Кто, как и откуда руководит беспорядками в Беларуси». Внимание на нее обратил пользователь Twitter Ярослав Лысковец. Потому что... Сами видите.
 
 
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Номер газеты «Мінская праўда» за 1 сентября вышел с заголовком «Сила правды» на первой полосе: один из материалов издания называется «Анатомия протестов. Кто, как и...
 
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