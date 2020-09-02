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«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы

02.09.2020 11:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, вернулась в Минск. На чемпионате Европы девушки заняли третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для наших молодёжных команд это четвёртый подобный результат в истории. В своей подгруппе подопечные Ольги Пальчевской провели четыре успешных матча, однако игра за выход в финал белорускам не удалась. Тем не менее девушки, обыграв Францию (3:1), обеспечили нашей команде призовое третье место. Поздравить сборную с успехом в аэропорт приехали не только родные и близкие, но и экс-главный тренер «Минчанки» Виктор Гончаров. И если на клубном уровне Ольга Пальчевская помогает главному тренеру Борису Коляде, то на чемпионате Европы специалисты поменялись ролями.

Ольга Пальчевская, главный тренер сборной Беларуси U19 по волейболу:
На данный момент я считаю, что всё, что я могла сделать от себя зависящее, тот максимум, на который я была готова, я сделала. В первую очередь то, что нам помогло – это дисциплина, игровая дисциплина, порядок на площадке, общая игра и, безусловно, дикое желание победить, характер девушек сыграл ключевую роль.

«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы

Ксения Лебёдкина, игрок сборной Беларуси U19 по волейболу:
Наша команда всегда вытаскивала игры за счёт эмоций. Наверное, мы – одна из немногих команд, которая выходит на такой уровень, потому что это несравнимо ни с чем. И плюс, это хорошая подготовка, потому что тренер нас хорошо натаскал, и воля к победе.

«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы

На чемпионат мира-2021 среди девушек до 20 лет проходят две лучшие команды европейского форума U19 этого года, а также три лучшие сборные по рейтингу. Это значит, что у наших девушек есть все шансы представить страну на планетарном первенстве.

Люди в материале: Ольга Пальчевская, Ксения Лебедкина, Виктор Гончаров

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, вернулась в Минск. На чемпионате Европы девушки заняли третье место,...
 
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