|
«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, вернулась в Минск. На чемпионате Европы девушки заняли третье место, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Ксения Лебёдкина, игрок сборной Беларуси U19 по волейболу:
На чемпионат мира-2021 среди девушек до 20 лет проходят две лучшие команды европейского форума U19 этого года, а также три лучшие сборные по рейтингу. Это значит, что у наших девушек есть все шансы представить страну на планетарном первенстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хорошая подготовка и воля к победе». Игрок сборной Беларуси U19 по волейболу рассказала, как команде удалось занять третье место на чемпионате Европы
Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 19 лет, вернулась в Минск. На чемпионате Европы девушки заняли третье место,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)