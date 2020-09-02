«Мы с народом и делайте с нами, что хотите! Сердцу не прикажешь. Мы вышли играть за всех, кто был бит, кто был в ИВС, в ЦИПе. Мы играли за них, не за себя. Были мысли вообще не играть, но вышли сыграть за людей, которые пострадали», – сказал Лынько, которого цитирует