|
Обгоревший труп могилевчанина нашли возле забора его дачного дома. Пожаров рядом не было
Источник материала: Партизан
Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, вчера около 22 часов пожарные получили сообщение о том, что возле забора дачного дома в СОТ «Оптимист» деревни Синюга Могилевского района лежит обгоревший труп мужчины.
Им оказался хозяин дачи. 61-летний мужчина проживал с семьей в Могилеве. Примечательно, что строения и имущество в доме не повреждены огнем.
Точную причину смерти установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает Могилевское областное управление МЧС, вчера около 22 часов пожарные получили сообщение о том, что возле забора дачного дома в СОТ «Оптимист» деревни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)